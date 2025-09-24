Incidente grave la meciul de futsal România-Ungaria, de la Craiova. Amănuntul de la care au izbucnit violențele

24-09-2025 | 21:27
Meciul de futsal dintre România și Ungaria, desfășurat la Craiova cu o miză uriașă pe masă – calificarea la Campionatul European 2026- a fost întrerupt timp de 45 de minute în urma violențelor stârnite de ultrașii craioveni.  

Meciul decisiv de futsal dintre România și Ungaria pentru calificarea la Campionatul European 2026, desfășurat miercuri seara la Craiova, a fost întrerupt timp de 45 de minute din cauza violențelor provocate de ultrașii craioveni, care s-au luat la bătaie cu jandarmii, scrie Sport.

Potrivit unor surse, scandalul a izbucnit în minutul 6 al meciului, la scorul de 1-0 pentru români, când o defecțiune a tabelei de marcaj din Sala Polivalentă a făcut să fie afișat ”Ungaria-Ungaria”, în loc de, firește, ”România-Ungaria”.

Jandarmii au folosit gaze lacrimogene

Spiritele s-au încins rapid, mai mulți ultrași au intrat pe teren, s-au aruncat petarde, iar lucrurile au degenerat într-o bătaie cu jandarmii, care au fost nevoiți să folosească gaze lacrimogene pentru a potoli mulțimea.

Meciul s-a reluat după 45 de minute, iar Ungaria a egalat imediat, pentru ca la scurt timp România să preia conducerea, 2-1, scorul pauzei. În meciul tur, România a pierdut cu 3-2.

Naționala Spanieia sărbătorit titlul EURO 2024 pe străzile Madridului. Capitala, colorată în roșu

Dată publicare: 24-09-2025 21:18

