Polonia acuză Ungaria că ”şantajează” Uniunea Europeană: ”A depăşit ceea ce este rezonabil”

Ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, a acuzat sâmbătă Ungaria că "şantajează" Uniunea Europeană blocând candidatura Ucrainei la comunitatea celor 27, notează AFP, potrivit Agerpres.

Ucraina şi-a depus cererea de aderare la UE la câteva zile după începerea invaziei ruseşti în februarie 2022, dar nu a reuşit să facă să avanseze negocierile din cauza veto-urilor impuse de liderul maghiar Viktor Orban, un apropiat al Kremlinului.

"Puteţi şantaja întreaga UE cu problemele voastre bilaterale, dar există limite", a declarat Sikorski la conferinţa anuală Yalta European Strategy la Kiev.

"În opinia noastră, Ungaria a depăşit ceea ce este rezonabil", a adăugat el.

Relaţiile dintre Ungaria şi Ucraina au atins un nivel ridicat de tensiune în ultimele luni, cele două ţări acuzându-se reciproc de spionaj şi expulzând diplomaţi. Budapesta a interzis, de asemenea, unor oficiali ucraineni să intre în Ungaria.

Kievul are nevoie de aprobarea unanimă a tuturor statelor membre ale UE, în zeci de etape diferite, pentru a face să avanseze candidatura sa.

Viceprim-ministrul ucrainean pentru integrare europeană, Taras Kacika, a dat asigurări că Kievul va menţine dialogul cu Budapesta.

"Nu îi ignorăm, în ciuda declaraţiilor lor publice despre viitorul nostru în cadrul Uniunii Europene", a afirmat el la conferinţa desfăşurată la Kiev.

Săptămâna aceasta, Kacika a călătorit în Ungaria pentru a se întâlni cu ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto.

La sfârşitul acestei vizite, Szijjarto a reiterat opoziţia Budapestei faţă de aderarea Ucrainei la UE şi a declarat că viitorul relaţiilor ungaro-ucrainene depinde exclusiv de Kiev.

Dar Kacika crede în continuare într-o relaxare a poziţiei Ungariei. "Sper că îi vom putea convinge (...) nu să se schimbe, ci pur şi simplu să îşi adapteze abordarea", a declarat el.

