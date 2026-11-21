Iar pentru mulți părinți, este o adevărată provocare să reducă accesul minorilor la telefon fără să ajungă la conflicte. Ca să rezolve problema, unii apelează la specialiști.

În Timișoara, de exemplu, a fost înființat un grup de suport al Direcției de Asistență Socială, menit să-i ajute pe adulți să traseze limite.

Această dependență a secolului XXI este cea mai vizibilă la adolescenți. Un raport al Comisiei Europene arată că un tânăr cu vârsta de până la 18 ani petrece, în medie, 7 ore în fața ecranelor într-o zi de weekend.

Reporter: Cât timp stai pe telefon?

Băiat: „Toată ziua bună ziua!”

Fată: „Cam șapte ore pe zi, ceea ce este foarte mult.”

Femeie: „Când era mai mică, am descoperit că fata mea stătuse într-o zi opt ore pe telefon.”

În ciuda acestei realități deloc îmbucurătoare, mulți părinți se simt neputincioși în a lua atitudine. Se lovesc de refuzuri, negocieri sau chiar crize de furie. În Timișoara, aceștia au cerut ajutorul Direcției Sociale, care a înființat un grup de sprijin. Concret, un psiholog îi îndrumă să depășească problema, în cadrul unor întâlniri lunare.

Andreea Nistor, mamă: „Îi fură din timpul lui, din copilăria lui, să zic așa. În loc să se distreze, stă pe telefoane non-stop.”

Ana-Maria Covaci, psiholog: „Nu mai învață bine la școală sau nu mai este atent. Devine irascibil atunci când îi punem o limită. Atunci sunt primii indici care ne pot transmite un semnal de alarmă.”

În unele cazuri, problema telefonului a fost rezolvată tot cu ajutorul tehnologiei.

Lorand Szekely, tată: „Folosim o aplicație dedicată pentru limitarea accesului. O oră, o oră și jumătate ar fi timpul maxim.”

În alte familii...

Loriana Sas, mamă: „Un foarte bun înlocuitor al ecranelor pentru noi, de la început, au fost cărțile.”

Loriana Sas, mamă: „Încerc să-i spun exact de ce. Are activități, învață la pian, îi place să picteze, să coloreze. Duminica este zi de ecran. Are cam o oră jumătate acces să se uite. La ce alegem și noi, adică e controlat.”

Psihologii spun că un copil ar trebui să aibă acces la telefon doar după 10 ani, însă utilizarea acestuia trebuie să fie controlată și limitată în timp.