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În leagăn se aflau două fetițe, în vârstă de 4 și 8 ani, care erau prinse în sistemele de siguranță. Reflectorul a căzut direct peste ele, însă copilele au supraviețuit în mod miraculos.

O înregistrare video de aproximativ 20 de secunde, apărută în spațiul public, surprinde momentul dramatic în care o structură masivă de iluminat se desprinde și cade peste leagănul suspendat la aproape opt metri înălțime.

Copilele au scăpat cu viață în mod miraculos, dar ambele au ajuns la spital. Incidentul s-a petrecut în orașul rus Tomsk, sub privirile îngrozite ale părinților, potrivit Tn.nova.cz.

Fetițele au fost transportate la spital și nu sunt rănite foarte grav

Din fericire, fetițele nu au căzut din leagăn și nici nu au fost electrocutate, relatează publicația britanică The Sun.

La incident au asistat părinții și bunicii copiilor. Bunicul uneia dintre fetițe a povestit că micuțele au fost extrem de speriate. Unul dintre martori a sunat la ambulanță, iar ambele copile au fost transportate la spital. Fetița mai mică a fost transportată la spital inclusiv cu un guler cervical.

„S-a plâns de dureri la nivelul mâinii și al capului și avea vânătăi în aceste zone”, a declarat un martor, citat de publicația menționată. De atunci, nu au fost făcute publice informații oficiale despre starea de sănătate a celor două fetițe.

Momentele de groază s-au petrecut în timpul unei pauze de 15 minute, când copiii aflați la circ puteau plăti suplimentar pentru a se da în leagănele amenajate sub cupola circului, potrivit publicației ruse 74.ru.

Procurorul regiunii Tomsk, Serghei Lomakin, a dispus efectuarea unei anchete pentru stabilirea circumstanțelor în care s-a produs incidentul. Experții vor verifica dacă circul respectă normele de siguranță pentru copii, precum și regulile privind exploatarea atracțiilor și starea tehnică a instalațiilor.

Șeful instituției a preluat personal supravegherea anchetei și a rezultatelor acesteia.

Incidentul a fost confirmat și de Comitetul de Investigații al Federației Ruse pentru regiunea Tomsk. Instituția a deschis un dosar penal pentru furnizarea de servicii care nu respectă standardele de siguranță.