În alte locuri, continuă numărătoarea inversă și se fac pregătiri intense, pe ultima sută de metri. Punctul culminant va fi pe 27 noiembrie, când întreaga Capitală va străluci, odată cu aprinderea celor 6 milioane de luminițe montate pe străzi.

Pe final de noiembrie, sunt deja destule locuri în care Moș Crăciun s-ar putea simți ca la el acasă. O sanie cu reni, ramuri de brad și fundițe roșii împodobesc fațadele mai multor restaurante și hoteluri.

Băiat: „Presupun că ne atrage pe toți faptul că arată bine. Nu știu dacă aș intra, nu am bani să intru, arată scump. E frumos. Da, se putea începe mai târziu, e totuși noiembrie.”

Femeie: „E frumos. Pentru decor și pentru mâncare. Aspectul, da, contează.”

În alte locuri, pregătirile sunt în toi.

Femeie: „Am mai văzut și alte case care deja sunt împodobite. Da, e timpul.”

Reporter: Vă atrage să intrați?

Femeie: „Cum să nu, bineînțeles.”

Magia sărbătorilor se va instala, ca în fiecare an, și la Casa Miței Biciclista, celebră deja pentru decorurile spectaculoase.

Câteva biciclete au fost deja așezate la ferestrele casei, iar instalația urmează să fie completată în perioada următoare.

Pe principalele artere din oraș, echipe de muncitori continuă să monteze beculețe și steluțe. Fac parte dintr-o serie de 6 milioane de luminițe, care vor fi aprinse pe 27 noiembrie, odată cu deschiderea Târgului de Crăciun din Piața Constituției.