istemul de avertizare seismică al Google a trimis alerte utilizatorilor Android, însă magnitudinea afișată nu a fost aceeași pe toate dispozitivele. Unele notificări indicau 6,5, altele 6,0, în timp ce seismologii români au stabilit magnitudinea cutremurului la 5,7.

Avertizările au fost generate automat de Android Earthquake Alerts System, o tehnologie care folosește telefoanele mobile pentru a detecta cutremurele și care poate oferi utilizatorilor câteva secunde pentru a se proteja.

Întreg articolul pe Spotmedia.ro.