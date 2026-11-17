Inspectoratul Școlar a anunțat că, în următoarea perioadă, la cursuri va fi prezent un consilier și că în clase vor fi montate camere de supraveghere. Acum trei săptămâni, elevul de clasa a opta s-a fotografiat în clasă cu un obiect ce părea a fi un cuțit, iar imaginea a ajuns pe internet.

Potrivit regulamentului, el a primit sancțiunea maximă: suspendarea pentru cinci zile și scăderea notei la purtare.

Odată, însă, cu revenirea sa la școală, colegii au refuzat să intre la ore pentru a doua zi consecutiv, fiind susținuți și de părinți.

Părinte: „Au constatat că acel copil era în clasă. S-au ridicat să iasă afară, nesimțindu-se în siguranță.”

Părinte: „O să mergem în continuare cu acest protest, până când probabil că se va găsi o soluție să facă ori el, ori ceilalți copii ai noștri școala în online.”

Conducerea Inspectoratului Școlar Timiș a precizat însă că situația nu permite legal mutarea orelor în online, astfel că au fost luate alte măsuri.

Pe o perioadă de două săptămâni, la fiecare oră de curs a clasei va fi prezent un specialist al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Timiș, care va sprijini cadrul didactic în desfășurarea activității și în gestionarea relațiilor din cadrul colectivului de elevi.

Totodată, pe durata pauzelor, serviciul pe școală va fi asigurat de două cadre didactice, dintre care unul va fi desemnat exclusiv pentru clasa respectivă, pe care o va supraveghea pe întreaga durată a pauzei, până la intrarea la oră a profesorului.

Timp de două săptămâni, un consilier școlar va asista la toate orele clasei, iar în pauze elevii vor fi supravegheați permanent de un profesor, potrivit IȘJ Timiș.

Alina Medelean, director al Liceului Teoretic „Nicolaus Lenau” Timișoara: „Singurele soluții legale la momentul acesta sunt să suplimentăm profesorii de serviciu, iar în timpul orei va fi prezentă o doamnă, ca să stea în clasă la fiecare oră, deci să asigure practic că acest copil nu face nimic.”

În plus, până la finalul anului, vor fi montate camere de supraveghere.

Aura Dănilescu, inspector școlar general ISJ Timiș: „Noi sperăm ca părinții să înțeleagă că dreptul la educație trebuie garantat tuturor copiilor. Li s-a explicat foarte clar că, pe perioada imediat următoare, vor avea o protecție maximă, întărită, astfel încât dumnealor să fie convinși: elevilor nu li se va întâmpla nimic.”

Până la această oră, de când a început scandalul, părinții elevului implicat nu au răspuns solicitărilor echipei PRO TV de a oferi un punct de vedere.

Bianca Brîndușa, psiholog: „Copiilor trebuie să li se explice că aceste comportamente nu sunt firești, să fie susținuți, să găsească cele mai bune strategii de comunicare, să înțeleagă că violența nu este o soluție.”

Potrivit celor de la inspectorat, tatăl a anunțat că băiatul va continua terapia individuală și va merge, alături de familie, la ședințe de consiliere.

În paralel, Poliția continuă ancheta.