Liderul american a apărat și relația sa cu președintele rus, pe care l-a numit „prieten”, spunând că se înțelege foarte bine cu președinții Rusiei, Chinei și mulți alți lideri.

Declarațiile au venit la doar câteva ore după ce o dronă și două rachete rusești au căzut în Polonia. Incidentul a fost catalogat de europeni drept o provocare și o amenințare la adresa securității NATO.

Incidentul, în apropierea unui exercițiu militar

Rachetele rusești și drona au căzut în Polonia, la câteva zeci de kilometri de locul unde mii de soldați europeni participă la un amplu exercițiu militar. Se antrenează pentru o eventuală misiune în Ucraina, după încheierea războiului.

Claudia Ciobanu, The Associated Press: Toți politicienii prezenți aici spun că este o acțiune deliberată a Rusiei, menită să arate că Moscova este nemulțumită de aceste exerciții militare și de viitoarea forță multinațională.

Trimisul american Jared Kushner spune că Rusia ar fi dispusă să accepte garanții de securitate pentru Ucraina, similare celor oferite de NATO. Însă ministrul britanic al Apărării rămâne sceptic.

Wes Streeting, U.K. Defense Secretary: (Putin) e un om care spunea că nu va invada Ucraina, cu doar câteva zile înainte de a o invada. Este un om care afirmă că nu dorește un conflict cu Europa, în timp ce duce un război pe continentul nostru. Nu avem încredere în Putin, nu avem încredere în cuvintele lui. Avem încredere doar în ceea ce face.

Cum a catalogat Trump incidentele

Într-o intervenție la Fox News, președintele american a minimalizat incidentele din Polonia și a spus că dronele și rachetele trimise de Rusia au ajuns pe teritoriul polonez, cităm, „din greșeală”. Trump și-a apărat, de asemenea, declarația făcută în China, în care l-a numit pe Vladimir Putin prietenul său.

Donald Trump, președintele SUA: Consider că (Putin) e un om cu care am o relație foarte bună. Și chiar este foarte bună. Are foarte multe arme nucleare. Este pe locul al doilea după noi în ceea ce privește arsenalul nuclear. Este foarte bine. Iar el trece printr-o perioadă dificilă, pentru că se află într-un război care ar fi trebuit să dureze o zi, dar durează de cinci ani.

Nu e de mirare, totuși, că președintele ucrainean Zelenski are o părere cu totul diferită.

Volodimir Zelensky, președintele Ucrainei: E treaba președintelui Trump dacă îl sună pe Putin. Pentru noi, Putin este un inamic și, desigur, un criminal. Este și un ucigaș de civili. Iar acum, după ce nu a obținut succese pe câmpul de luptă în acest an.

Cu câteva ore înainte, Rusia a lansat un atac cu rachete și drone asupra orașului natal al lui Volodimir Zelenski - Krivoi Rog. Președintele ucrainean susține că restricțiile impuse vitezei conexiunilor Starshield afectează capacitatea armatei de a apăra eficient orașele.

Elon Musk a respins însă acuzațiile și a adăugat, într-un interviu, că Zelenski nu spune întotdeauna adevărul.

Volodimir Zelensky, președintele Ucrainei: Nu mă joc cu astfel de lucruri. Avem dovezi foarte clare, furnizate de militarii noștri. Suntem pregătiți să le prezentăm public și să împărtășim aceste date tehnice. Pentru noi, nu este nicio problemă.

În paralel, la Berlin s-a reunit vineri Coaliția de Voință, într-o demonstrație de sprijin pentru Kiev. Liderii europeni se declară pregătiți să înceapă negocieri cu Rusia, pentru încheierea războiului din Ucraina.

Friedrich Merz, cancelarul Germaniei: Statele Unite știu că, fără noi, nu va exista pace. Dorim să fim implicați în aceste negocieri. Vrem să participăm la negocieri ca parte a unei echipe, alături de Kiev și Washington.

Într-un interviu acordat unui ziar finlandez, liderul de la Helsinki, Alexander Stubb, a dezvăluit că Donald Trump i-a sunat pe participanții la reuniunea de la Berlin de la bordul Air Force One, după plecarea din China. Potrivit lui Stubb, Trump nu le-a cerut aliaților să înceteze sprijinul pentru Ucraina, ci a insistat că războiul trebuie încheiat, pentru ca Europa să poată face și altceva cu banii. Președintele american a sugerat, de asemenea, că va trebui ca liderii europeni să discute, în cele din urmă, direct cu Vladimir Putin, pentru a ajunge la un acord de pace.