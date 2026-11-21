Mai multe persoane au fost filmate în timp ce luau colete din containere și le depozitau în portbagajul unor autoturisme.

După ținută, persoanele care recuperează marfa par a fi angajați ai unor firme portuare. Iar mașinile ar putea fi proprietate personală.

Până în acest moment, nu există plângeri la poliție din partea proprietarului mărfurilor, pentru că anchetatorii încă încearcă să evalueze pagubele.

Vă reamintim că joi dimineața, în aceeași parcare, a izbucnit un incendiu violent care a cuprins două camioane.

Flăcările s-au extins rapid, din cauza vântului, dar și pentru că vehiculele erau parcate foarte aproape unele de celelalte. Mai multe echipaje de pompieri au reușit, după câteva zeci de minute, să stingă vâlvătaia.