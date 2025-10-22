„Spitalul morții” din Constanța. Maternitatea privată unde a pierit o tânără își schimbase numele după o tragedie identică

Ministerul Sănătății a sesizat DNA și Parchetul General în cazul spitalului privat din Constanța unde a născut o polițistă de 29 de ani, care a fost trimisă apoi la spitalul de stat și a murit.

Raportul Corpului de Control arată nereguli grave, cum ar fi că unitate funcționa într-o clădire care avea destinație de hotel, iar probele sanguine erau ținute într-o combină frigorifică de uz casnic. Șeful Direcției Sanitare din Constanța a fost demis.

Clinica privată a transmis că aspectele semnalate vizează exclusiv elemente de natură administrativă şi tehnică.

Potrivit raportului întocmit de Corpul de Control al Ministerului Sănătății, sala de operații și secția ATI nu erau conforme din punct de vedere igienico-sanitar, saloanele erau mici, ca niște camere de hotel, fără posibilitatea de a fi curățate și dezinfectate corect.

Inspectorii au descoperit și că spitalul privat de unde o polițistă de 29 de ani a plecat în stare gravă după ce a născut nu avea circuite separate între zonele curate și cele contaminate, așa cum cer normele sanitare, iar dezinfectanții folosiți erau expirați.

Corespondent ProTV: ”Aproape 16 ani maternitatea din Constanța a funcționat ca spital, deși în acte această clădire pe care o vedeți în spatele meu avea destinație de hotel. Abia în 2024 primăria a emis autorizație prin care hotelul se poate transforma în clinică medicală".

Alexandru Ragobete, ministrul Sănătății: ”Eu nu știu, nu am nicio explicație și nu înțeleg cum a putut să fie emis un aviz sanitar de funcționare, din 2009 până în 2025, cu reevaluare și reautorizare anuală de către Direcția de Sănătate Publică, pentru o unitate sanitară care nu respecta nimic”.

Șeful Secției ginecologie de la Spitalul Județean, unul dintre patronii spitalului privat ilegal

Directorul DSP Constanța a fost demis.

”- Purtătorul nostru de cuvânt este în concediu.

- Și un director adjuct sau altcineva care să poată să discute cu presa?

- Nu știu, nu cunosc, doamna directoare știu că este plecată într-o ședință, când se întoarce nu știu".

Va fi schimbat și șeful Secției de ginecologie de la Spitalul Județean Constanța, care este și unul dintre acționarii clinicii private.

”Raluca Ștefan, manager Spitalul Județean Constanța: Faptul că acea clinică are cu noi relație contractuală patrimonială, da.

Reporter: Deci, funcțiile sunt incompatibile?

Raluca Ștefan: Funcția de șef de secție, da".

Clinica privată a devenit cunoscută în special în mediul online pentru că era promovată de diverși influenceri și pentru faptul că oferea nașteri în apă.

În urma verificărilor, Ministerul Sănătății a dispus suspendarea blocului operator al clinicii private. Asta înseamnă că nu se mai pot face nașteri de niciun fel, ci doar consultații.

Spitalul și-a schimbat numele după ce o tânără a murit după naștere, în 2018

Reprezentanții clinicii au transmis că aspectele semnalate vizează exclusiv elemente de natură administrativă şi tehnică și sunt în curs de optimizare a procedurilor interne.

Tragedia de acum seamănă cu cea petrecută în urmă cu 7 ani, în 2018, incident care a determinat atunci conducerea să schimbe numele clinicii. La aceea vreme, o tânără de 34 de ani a murit la câteva ore după ce a adus pe lume un băiețel. Imediat după naștere femeia a suferit o hemoragie puternică și a fost operată.

Gigi Mocanu, soțul victimei din 2018: ”Medicul ATI era de gardă acasă. I-a luat jumatate de oră să ajungă la spital și când a ajuns la spital deja era în stop cardiac. Nu aveau rezerve de sânge pe stoc. Medicul care era specializat pe histerectomie de urgență era, la fel, de gardă acasă".

După aproape 8 ani, ancheta penală bate pasul pe loc, dosarul fiind preluat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța.

