O femeie care a născut în maternitatea unde a murit polițista de 29 de ani reclamă nereguli. „Nu era o secție de ATI”

Ministerul Sănătății a anunțat că au fost luate primele măsuri în cazul maternității private din Constanța unde a fost operată imediat după ce a născut, o polițistă de 29 de ani, din Giurgiu.

Tânăra a murit la câteva ore după intervenția chirurgicală. Spitalul a fost amendat, cu 30.000 de lei și va fi verificat și de Inspecția Sanitară de Stat. Cazul a determinat Ministerul Sănătății, să ceară controale în toate unitățile medicale private, cu secții de terapie intensivă.

Amenda primită de maternitatea privată din Constanța nu are direct legătură cu cazul tinerei de 29 de ani. Direcția de Sănătate Publică a sancționat spitalul pentru că acesta nu a putut prezenta toate rezultatele analizelor obligatorii, menite să verifice riscul de contaminare și infecții asociate actului medical.

Direcția de Sănătate Publică a întocmit, de asemenea, un raport în care a concluzionat că situația pacientei care a murit la câteva ore după naștere este de competența Colegiului Medicilor.

Daniel Dumbravă, Președintele Colegiului Medicilor Constanța: „Ancheta care va urma va încerca să aducă lumina, să vedem dacă vreunul din medici a greșit, cum a greșit și se vor lua măsurile în consecință.”

Între timp, ministrul Sănătății a trimis Inspecția Sanitară de Stat în control la spitalul privat din Constanța. Corpul de control al ministrului vă face verificări și la Direcția de Sănătate Publică pentru a vedea cum a fost autorizată clinica.

Corespondent Știrile PRO TV: „Printr-un comunicat oficial, reprezentanții clinicii private spun că spitalul are secție ATI complet echipată și funcțională și că operația de urgență s-a făcut respectând toate regulile medicale.”

O femeie care a născut în maternitatea privată din Constanța în martie, anul trecut, reclamă acum lipsa dotărilor din secția de terapie intensivă.

Fostă pacientă: „Acea secție din păcate după părerea mea nu a fost o secție de ATI. Eu în afară de acel tensiometru pus la braț nu am fost conectată la niciun aparat. Mi s-a spus că voi fi monitorizată 24 de ore, însă după 6 ore am fost imediat mutată în rezervă."

În raportul întocmit de Direcția de Sănătate Publică din Constanța după controlul la spitalul privat se mai arată că după naștere, la primele semne de sângerare, pacienta de 29 de ani și soțul ei au refuzat intervenția chirurgicală și au precizat în scris că înțeleg toate riscurile, inclusiv cel de deces.

Operația a fost decisă după ce s-a întrunit o comisie medicală formată din doi medici ginecologi și unul de terapie intensivă.

Din același document reiese că medicul șef ginecolog de la clinica privată din Constanța a declarat că pacienta s-a adresat spitalului după ce a fost refuzată de clinici din București având în vedere riscurile nașterii pe cale naturală.

Ca să prevină cazuri similare, Ministerul Sănătății a anunțat că va controla toate unitățile medicale private cu bloc operator și secții ori compartimente de terapie intensivă.

