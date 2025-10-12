Ministrul Sănătății anunță controale în clinicile private, după ce o tânără a murit în urma nașterii la Constanța

Stiri actuale
12-10-2025 | 16:48
Alexandru Rogobete
Inquam Photos / Denis Grosu

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, duminică, în cadrul unei vizite efectuate în judeţul Vaslui, că vor fi demarate controale în clinicile private din întreaga ţară pentru a se vedea dacă se respectă normativele legale în vigoare.

autor
Mihaela Ivăncică

Decizia vine după ce o femeie în vârstă de 29 de ani a decedat în urma unei intervenţii chirurgicale efectuate într-o clinică privată din judeţul Constanţa.

"În România sunt multe clinici care funcţionează la parterul unui bloc, am spus de multe ori acest lucru, şi o mare parte dintre ele, din păcate, nu respectă normativul în vigoare pentru organizarea şi funcţionarea acestor clinici şi pun viaţa oamenilor, viaţa pacienţilor în pericol. Din acest motiv, la nivel naţional, Ministerul Sănătăţii, prin Inspecţia Sanitară de Stat, va demara un control pentru a verifica dacă toate aceste clinici private care funcţionează, mai mult sau mai puţin improvizat, respectă în totalitate sau nu normativul", a afirmat Rogobete.

Verificări asupra blocului operator şi a clinicii ATI din Constanţa

Ministrul Sănătăţii a precizat că în cursul zilei de luni Corpul de control al Ministerului Sănătăţii va fi prezent la clinica privată din Constanţa.

"Corpul de control va pleca la Constanţa luni dimineaţă la prima oră. Va fi un control comun cu Inspecţia Sanitară de Stat. Vor verifica dacă clinica ATI, blocul operator şi modul de organizare a unităţii sanitare corespund cu normativul în vigoare. Şi cu siguranţă voi face public rezultatul Corpului de control. Nu vreau să mă antepronunţ în momentul de faţă. Nu ştiu dacă a fost o culpă medicală sau dacă discutăm despre o nerespectare a protocoalelor şi a legislaţiei sau a modului de organizare a acelei clinici. Aşteptăm raportul Corpului de control, aşteptăm şi raportul Colegiului Medicilor, care vor investiga şi vor evalua dacă discutăm de o culpă medicală sau nu", a menţionat ministrul Alexandru Rogobete.

Citește și
Medicamente
Ministrul Sănătăţii: A fost publicat proiectul de HG privind includerea pe listele de compensate a 37 de medicamente

O tânără în vârstă de 29 de ani a murit, miercuri, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, în urma complicaţiilor apărute după ce a născut la o clinică privată, poliţiştii deschizând un dosar penal în acest caz.

Sursa: Agerpres

Etichete: ministerul sanatatii, spital privat, Alexandru Rogobete,

Dată publicare: 12-10-2025 16:48

Articol recomandat de sport.ro
FOTO | Alertă de grad zero în zbor! Ce s-a întâmplat cu avionul în care se aflau cinci staruri din Premier League
FOTO | Alertă de grad zero în zbor! Ce s-a întâmplat cu avionul în care se aflau cinci staruri din Premier League
Citește și...
Ministrul Sănătăţii: Reducem blocajul livrărilor de perfuzabile. Spitalele vor fi aprovizionate constant
Stiri actuale
Ministrul Sănătăţii: Reducem blocajul livrărilor de perfuzabile. Spitalele vor fi aprovizionate constant

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat vineri că va fi redus blocajul livrărilor de soluţii perfuzabile şi spitalele vor fi aprovizionate constant.

Ministrul Sănătăţii: A fost publicat proiectul de HG privind includerea pe listele de compensate a 37 de medicamente
Stiri Sanatate
Ministrul Sănătăţii: A fost publicat proiectul de HG privind includerea pe listele de compensate a 37 de medicamente

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că a fost publicat, pentru transparenţă, proiectul de hotărâre de Guvern care prevede includerea pe listele de medicamente compensate a 37 de molecule.

Vaccinarea anti-HPV, o prioritate pentru sănătatea publică. Ministrul Rogobete cere implicare din partea medicilor
Stiri Sanatate
Vaccinarea anti-HPV, o prioritate pentru sănătatea publică. Ministrul Rogobete cere implicare din partea medicilor

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat miercuri că vaccinarea HPV este importantă pentru toţi şi trebuie promovată către pacienţi cât se poate de mult, în special de către medici.

DSP Neamț a blocat un proiect de radioterapie pentru că se poate face la privat. Ministrul Sănătății: „Nu există justificare”
Stiri actuale
DSP Neamț a blocat un proiect de radioterapie pentru că se poate face la privat. Ministrul Sănătății: „Nu există justificare”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că va semna ordinul pentru demiterea conducerii DSP Neamț întrucât a respins avizarea unui proiect tehnic pentru un corp nou de clădire al Spitalului Județean Neamț.

Ministrul Sănătății vrea reorganizarea Direcțiilor de Sănătate Publică. Când ar urma să aibă loc procesul
Stiri Sanatate
Ministrul Sănătății vrea reorganizarea Direcțiilor de Sănătate Publică. Când ar urma să aibă loc procesul

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că Direcţiile de SănătatePublică vor fi reorganizate, cel mai probabil până la finalul anului.

Recomandări
Serviciile secrete maghiare au spionat Bruxelles-ul. În Ungaria acționa și fostul adjunct SIS care vindea secretele României
Stiri externe
Serviciile secrete maghiare au spionat Bruxelles-ul. În Ungaria acționa și fostul adjunct SIS care vindea secretele României

Serviciile secrete maghiare au spionat Bruxelles-ul, potrivit unei investigații realizate de publicații din Ungaria, Germania, Austria și Belgia. În acest context, merită amintit că fostul adjunct SIS care vindea secretele României acționa în Ungaria.

Șeful Armatei: Toți românii, bărbați și femei, ar trebui să știe să tragă cu arma. Suntem pregătiți să-i instruim
Stiri Sociale
Șeful Armatei: Toți românii, bărbați și femei, ar trebui să știe să tragă cu arma. Suntem pregătiți să-i instruim

Șeful Armatei Române, generalul Gheorghiță Vlad, consideră că toți românii, fie ei bărbați sau femei, ar trebui să știe să tragă cu arma. MApN va începe din 2026 programe speciale de instruire în acest sens.

 

Mii de hectare de pădure, distruse de un gândac. Uscați de nepăsare – un reportaj ”România, te iubesc!”, duminică, la PRO TV
Romania, te iubesc!
Mii de hectare de pădure, distruse de un gândac. Uscați de nepăsare – un reportaj ”România, te iubesc!”, duminică, la PRO TV

Viitorul nostru nu sună bine. Pădurile se usucă, este o realitate pe care o vedem tot mai des. Peste câțiva ani, nu foarte mulți, este posibil, dacă nu luăm măsuri acum, să vedem stejarul, bradul sau teiul doar în poze.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Apropo TV
Ediția 19

44:15

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 12 Octombrie 2025

02:04:49

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 21

20:13

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 6

22:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28