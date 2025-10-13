Prima reacție a clinicii private din Constanța unde o tânără a murit după naștere: „Avem secție ATI complet funcțională”

Stiri actuale
13-10-2025 | 09:53
tanara moarta constanta

Spitalul privat din Constanţa, unde o femeie a murit după complicaţii la naştere, susţine că are secţie ATI funcţională şi autorizaţie reînnoită în martie.

 

autor
Aura Trif

”Armonia Hospital este autorizat şi complet echipat, inclusiv cu secţie ATI. Unitatea este dotată cu o secţie de Anestezie şi Terapie Intensivă (ATI), complet echipată şi perfect funcţională.

Armonia Hospital funcţionează în baza unei autorizaţii sanitare de funcţionare, reînnoită în luna martie 2025. Fără această secţie ATI, spitalul nu ar fi putut desfăşura activitatea. Existenţa şi funcţionarea acestei secţii reprezintă o condiţie obligatorie pentru orice unitate medicală care efectuează intervenţii chirurgicale”, au anunţat reprezentanţii unităţii medicale.

De ce pacienta a fost transferată la Spitalul Județean

Ei au explicat de ce pacienta a fost transferată la Spitalul Judeţean Constanţa.

”După intervenţia chirurgicală efectuată în regim de urgenţă (histerectomie subtotală), echipa medicală a considerat necesar transferul pacientei la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, unitate cu resurse multidisciplinare extinse, unde există intervenţie coordonată a mai multor specialităţi medicale în acelaşi timp”, au mai transmis reprezentanţii spitalului.

Citește și
ancheta spital
Noi detalii din cazul tinerei moarte după ce a născut la o clinică privată din Constanța. A adus pe lume un băiețel sănătos

Ei au adăugat că spitalul Armonia sprijină în totalitate verificările autorităţilor competente şi colaborează activ pentru clarificarea tuturor aspectelor legate de acest caz, dar şi că îşi exprimă ”compasiunea sinceră faţă de familia pacientei şi asigurăm opinia publică de faptul că echipa medicală a acţionat cu profesionalism şi responsabilitate, în toate etapele intervenţiei”.

O femeie în vârstă de 29 de ani a murit, miercuri, în urma unor complicaţii apărute după ce a născut la o clinică privată din municipiul Constanţa. După naştere, starea ei s-a agravat, femeia fiind dusă la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, dar medicii nu au reuşit să o salveze. Poliţiştii au deschis un dosar penal. De asemenea, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că vor fi făcute controale în acest caz.

Vremea azi, 13 octombrie. Toamnă frumoasă în toată țara. Ce temperaturi vor fi

Sursa: News.ro

Etichete: constanta, moarta, mama, clinica,

Dată publicare: 13-10-2025 09:53

Articol recomandat de sport.ro
Ce răsturnare de situație: România ar putea juca acasă barajul pentru CM 2026! Lista posibilelor adversare
Ce răsturnare de situație: România ar putea juca acasă barajul pentru CM 2026! Lista posibilelor adversare
Citește și...
Soțul femeii decedate după naștere la o clinică privată din Constanța acuză întârzierea transferului la spitalul de stat
Stiri actuale
Soțul femeii decedate după naștere la o clinică privată din Constanța acuză întârzierea transferului la spitalul de stat

Apar detalii noi în cazul femeii care a murit la câteva ore după ce a adus pe lume un băiețel la o maternitate privată din Constanța. Soțul victimei susține că transferul către spitalul de stat ar fi fost întârziat de medici.

Noi detalii din cazul tinerei moarte după ce a născut la o clinică privată din Constanța. A adus pe lume un băiețel sănătos
Stiri actuale
Noi detalii din cazul tinerei moarte după ce a născut la o clinică privată din Constanța. A adus pe lume un băiețel sănătos

Poliția din Constanța investighează moartea unei femei, de 29 de ani, care a decedat la scurt timp după ce a născut un băiețel. Tânăra a ales o maternitate privată, convinsă de recenziile din mediul online.

O tânără de 29 de ani a murit după ce a născut la o clinică privată din Constanța. Poliția a deschis dosar penal
Stiri actuale
O tânără de 29 de ani a murit după ce a născut la o clinică privată din Constanța. Poliția a deschis dosar penal

O femeie de 29 de ani și-a pierdut viața, miercuri, în urma unor complicații survenite după nașterea la o clinică privată din Constanța.

Recomandări
Prețurile cresc, lefurile scad. Inflația depășește prognoza lui Isărescu. La cât a ajuns salariul mediu net în august 2025
Stiri Sociale
Prețurile cresc, lefurile scad. Inflația depășește prognoza lui Isărescu. La cât a ajuns salariul mediu net în august 2025

Inflația a crescut în septembrie până la 9,88%, peste prognoza de 9,7% făcută în august de guvernatorul Mugur Isărescu. Mărfurile s-au scumpit, în medie, cu peste 9%, în timp ce salariul mediu net a scăzut cu mai bine de 2% față de luna anterioară.

Cadavrul unui israelian care avea și origini românești urmează să fie predat de Hamas. Tal Haimi a lăsat patru copii orfani
Stiri externe
Cadavrul unui israelian care avea și origini românești urmează să fie predat de Hamas. Tal Haimi a lăsat patru copii orfani

Israelul așteaptă, cu bucurie și, deopotrivă, cu inima strânsă de îngrijorare, eliberarea ultimilor 20 de ostatici rămași în Fâșia Gaza, despre care se crede că sunt încă în viață.

România-Austria, 1-0. ”Tricolorii” înscriu la ultima fază a meciului și păstrează speranța pentru Cupa Mondială din 2026
Stiri Sport
România-Austria, 1-0. ”Tricolorii” înscriu la ultima fază a meciului și păstrează speranța pentru Cupa Mondială din 2026

România a învins Austria cu 1-0, printr-un gol marcat la ultima fază a meciului disputat duminică pe Arena Națională. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 12 Octombrie 2025

29:57

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Uscați de nepăsare

42:37

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 19

44:15

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 21

20:13

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28