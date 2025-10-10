Tânăra moartă după ce a născut la un spital privat din Constanța era polițistă. ”Ce vrei să mai facem noi?”

Ministrul Sănătății trimite Corpul de Control la Constanța, după ce o pacientă de 29 de ani care a născut într-un spital privat a murit.

Ancheta vizează modul în care au fost respectate procedurile și dacă unitatea medicală are resursele necesare pentru a gestiona situațile de urgență.

Femeia, polițistă în Giugiu, a suferit o hemoragie masivă, medicii din clinica privată i-au indepărat uterul, iar după această intervenție au trimis-o la spitalul județean din Constanța, unde s-a stins.

La spitalul de privat din Constanța unde a născut Mădălina, Corpul de Control al ministrului Sănătății va verifica dacă există o secție de terapie intensivă - condiție obligatorie pentru toate unitățile medicale care au bloc operator.

Se va analiza, în același timp, dacă au fost respectate procedurile de îngrijire.

Soțul femeii acuză că, în clinica privată, a asistat la clipe de panică după ce soția lui a început să piardă sânge.

Bogdan Luca, soțul femeii decedate: ”M-au pus să semnez o foaie A4 cum că ne asumăm că nu vrem histerectomie și ne asumăm chiar decesul. S-a întârziat foarte mult. A venit de acasă un alt doctor după 2 ore, a desfăcut ce a făcut acest doctor, a recusut timp în care ea pierdea sânge”.

”Cu capul în jos mi-au spus cu părere de rău că a venit aici stoarsă de sânge”

Reprezentanții clinicii medicale private nu au dorit să comenteze aceste declarații. Joi au transmis prin intermediul unui comunicat că „intervenția chirurgicală a durat 20 de minute și a decurs fără complicații” și că, după finalizarea acesteia, „luând în considerare necesitatea abordului multidisciplinar, s-a decis transferul pacientei la Spitalul Județean de Urgență Constanța”.

Soțul Mădălinei susține însă că decizia transferului a fost luată cu întârziere.

Corespondent ProTV: ”În jurul orei 5:00, pacienta a ajuns la Spitalul Județean Constanța, în stare extrem de gravă. Aici, tânăra a intrat de două ori în stop cardio-respirator, dar medicii au reușit să o readucă la viață. A treia oară însă, organismul ei a cedat, iar la ora 9:00 a fost declarat decesul”.

Bogdan Luca: ”Cu capul jos mi-au spus cu părere de rău că a venit aici stoarsă de sânge, aproape moartă, „ce vrei să mai facem noi? Așa au trimis-o de acolo””.

Cei de la spitalul privat nu au dorit nici astăzi să comenteze aceste afirmații. În comunicatul de joi, clinica a transmis că va colabora cu toate instituțiile implicate.

Soțul Mădălinei a cerut un expert independent care să asiste la autopsie. Au fost prelevate mai multe probe, iar rezultatele sunt așteptate peste 3 luni.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













