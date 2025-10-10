Tânăra moartă după ce a născut la un spital privat din Constanța era polițistă. ”Ce vrei să mai facem noi?”

10-10-2025 | 20:06
Ministrul Sănătății trimite Corpul de Control la Constanța, după ce o pacientă de 29 de ani care a născut într-un spital privat a murit.  

Cătălin Covrig

Ancheta vizează modul în care au fost respectate procedurile și dacă unitatea medicală are resursele necesare pentru a gestiona situațile de urgență.

Femeia, polițistă în Giugiu, a suferit o hemoragie masivă, medicii din clinica privată i-au indepărat uterul, iar după această intervenție au trimis-o la spitalul județean din Constanța, unde s-a stins.

La spitalul de privat din Constanța unde a născut Mădălina, Corpul de Control al ministrului Sănătății va verifica dacă există o secție de terapie intensivă - condiție obligatorie pentru toate unitățile medicale care au bloc operator.

Se va analiza, în același timp, dacă au fost respectate procedurile de îngrijire.

Soțul femeii acuză că, în clinica privată, a asistat la clipe de panică după ce soția lui a început să piardă sânge.

Bogdan Luca, soțul femeii decedate: ”M-au pus să semnez o foaie A4 cum că ne asumăm că nu vrem histerectomie și ne asumăm chiar decesul. S-a întârziat foarte mult. A venit de acasă un alt doctor după 2 ore, a desfăcut ce a făcut acest doctor, a recusut timp în care ea pierdea sânge”.

”Cu capul în jos mi-au spus cu părere de rău că a venit aici stoarsă de sânge”

Reprezentanții clinicii medicale private nu au dorit să comenteze aceste declarații. Joi au transmis prin intermediul unui comunicat că „intervenția chirurgicală a durat 20 de minute și a decurs fără complicații” și că, după finalizarea acesteia, „luând în considerare necesitatea abordului multidisciplinar, s-a decis transferul pacientei la Spitalul Județean de Urgență Constanța”.

Soțul Mădălinei susține însă că decizia transferului a fost luată cu întârziere.

Corespondent ProTV: ”În jurul orei 5:00, pacienta a ajuns la Spitalul Județean Constanța, în stare extrem de gravă. Aici, tânăra a intrat de două ori în stop cardio-respirator, dar medicii au reușit să o readucă la viață. A treia oară însă, organismul ei a cedat, iar la ora 9:00 a fost declarat decesul”.

Bogdan Luca: ”Cu capul jos mi-au spus cu părere de rău că a venit aici stoarsă de sânge, aproape moartă, „ce vrei să mai facem noi? Așa au trimis-o de acolo””.

Cei de la spitalul privat nu au dorit nici astăzi să comenteze aceste afirmații. În comunicatul de joi, clinica a transmis că va colabora cu toate instituțiile implicate.

Soțul Mădălinei a cerut un expert independent care să asiste la autopsie. Au fost prelevate mai multe probe, iar rezultatele sunt așteptate peste 3 luni.

Dată publicare: 10-10-2025 19:59

Poveste cutremurătoare în Bacău. Un tânăr de 21 de ani şi-a ucis iubita, o fată de numai 16 ani, apoi a dat foc locuinţei pentru a încerca să ascundă urmele crimei.

Tânăra de 18 ani din Broșteni, județul Suceava, care a fost găsită moartă în casă, s-a aflat în sistemul de asistență socială. Moartea ei a stârnit durere și revoltă în comunitate.  

O tânără în vârstă de 26 de ani din municipiul Cluj-Napoca, dată dispărută după ce familia anunţase că a plecat de acasă în 23 ianuarie, a fost găsită moartă, joi, în comuna Gârbău.

O tânără în vârstă de 20 de ani a fost găsită moartă, în baia locuinţei sale. În urma evenimentului, poliţiştii au deschis o anchetă, iar prima ipoteză este că femeia a murit intoxicată cu monoxid de carbon, din cauza scăpărilor de gaze de la un boiler.

 

Un bărbat din Bistriţa este cercetat de către poliţişti, fiind principalul suspect în cazul morţii soţiei sale, în vârstă de 33 de ani. Poliţiştii care au intervenit au constatat că şi bărbatul este rănit.

 

