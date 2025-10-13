Clinica privată din Constanța, amendată cu 30.000 lei de DSP. Inspectorii contestă afirmațiile spitalului privind secția ATI

Clinica privată din Constanța, unde o tânără a murit la câteva ore după ce a născut un băiețel, a fost amendată cu 30.000 de lei de inspectorii Direcției Sanitare. Aceștia au găsit la unitatea medicală mai multe nereguli.

Inspectorii Direcției Sanitare Publice din Constanța au verificat spitalul privat, unde săptămâna trecută o femeie de 29 de ani a murit la câteva ore după ce a născut.

Astăzi, specialiștii au făcut publice rezultatele controlului pe care le-au și trimis inspecției sanitare de stat. Raportul arată că femeia și soțul ei au refuzat inițial operația care se impunea din cauza hemoragiei severe care se instalase. Starea i s-a agravat rapid, iar după o histerectomie de urgență a fost transferată la Spitalul Județean, unde a murit.

Ce spun inspectorii despre secția ATI a clinicii

Unitatea privată are autorizație sanitară valabilă până în 2026, iar secția de terapie intensivă are doar paturi de supraveghere post anestezică și nu terapie intensivă completă, spun inspectorii. Între timp, printr-un comunicat oficial, clinica susține că unitatea are secție de terapie intensivă complet echipată și perfect funcțională.

DSP Constanța a amendat unitatea cu 30 de mii de lei pentru nereguli administrative, iar cazul a fost trimis spre analiză la Colegiul Medicilor. O femeie în vârstă de 29 de ani a murit în urma unor complicaţii apărute după ce a născut la o clinică privată din municipiul Constanţa. După naştere, starea ei s-a agravat, femeia fiind dusă la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, dar medicii nu au reuşit să o salveze. Poliţiştii au deschis un dosar penal. De asemenea, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că vor fi făcute controale în acest caz.

