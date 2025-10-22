Spitalul privat unde a murit o tânără era oficial hotel. Nereguli grave descoperite. Ministerul Sănătății sesizează DNA

22-10-2025 | 12:41
spital
Shutterstock

Ministerul Sănătății sesizează DNA în legătură cu neregulile grave descoperite la spitalul privat din Constanța, unde, la începutul lunii octombrie, a murit o tânără care venise să nască.

Controlul făcut de Ministerul Sănătății a arătat că spitalul nu avea circuite funcționale, probele biologice și produsele sanguine erau depozitate în frigidere casnice, în unitatea medicală erau biocide expirate, iar spațiul pentru deșeurile medicale periculoase nu respecta normele legale de depozitare.

Activitatea blocului operator a fost suspendată după acest control.

Decizia Ministerului Sănătății vine după ce la începutul lunii octombrie o femeie de 29 de ani și-a pierdut viața în urma unor complicații survenite după nașterea la o clinică privată din Constanța.

După naștere, starea ei s-a agravat, femeia fiind dusă la Spitalul Clinic Județean de Urgență, dar medicii nu au reușit să o salveze. Polițiștii au deschis un dosar penal.

Alexandru Rogobete
Ministrul Sănătății anunță controale în clinicile private, după ce o tânără a murit în urma nașterii la Constanța

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Constanța au anunțat că polițiștii au fost sesizați, miercuri, de către reprezentanții Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța cu privire la decesul unei persoane.

„Este vorba despre o femeie de 29 de ani, din Giurgiu, care ar fi ajuns de urgență la spital, în cursul nopții trecute, ca urmare a unor complicații apărute la o clinică privată, în urma unei nașteri. Trupul neînsuflețit a fost transportat la morgă în vederea efectuării autopsiei, pentru stabilirea cauzei decesului”, au arătat reprezentanții IPJ Constanța.

Nereguli descoperite de controlul făcut de Ministerul Sănătății:

► Raportul arată că această clădire a funcționat din 2009 până în 2025 ca spital, deși avea destinația de hotel, iar autorizația de construire pentru transformare a fost emisă abia în iulie 2024.

►Blocul operator și secția ATI nu respectau prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr. 914/2006, fiind dispusă suspendarea activității până la intrarea în legalitate.

►Spațiile nu erau organizate în fluxuri separate, neasigurând circuite pentru materiale sterile și nesterile.

►Finisajele sălii de operație nu permiteau curățarea și dezinfectarea corespunzătoare, iar ferestrele erau acoperite doar cu jaluzele.

►Filtrele sanitare pentru personal, pacienți și vizitatori lipseau.

►Frigiderul pentru probe anatomopatologice era amplasat în același spațiu cu lenjeria curată și produsele biocide.

►Saboții medicali folosiți în blocul operator nu erau sterilizați, contrar procedurilor interne.

►Probele biologice și produsele sanguine erau depozitate în frigidere casnice, neverificate de Centrul de Transfuzie Sanguină.

►Documentele medicale privind transfuzia de sânge nu erau completate și semnate corespunzător.

►Au fost găsite biocide și materiale sanitare expirate, precum și neconcordanțe între protocoalele interne și instrucțiunile de utilizare aprobate.

►Procedurile interne (RUNOS) erau neactualizate și conțineau legislație abrogată.

►Spațiul pentru deșeurile medicale periculoase nu respecta normele legale de depozitare.

Șapte amenzi contravenționale au fost aplicate spitalului privat, cu o valoare totală de peste 60.000 lei, pentru: nerespectarea structurii și condițiilor din secția ATI, lipsa înregistrării operațiunilor de curățenie și dezinfecție, utilizarea biocidelor și materialelor sanitare expirate, depozitarea incorectă a deșeurilor medicale, neraportarea infecțiilor asociate actului medical, nerespectarea protocoalelor de sterilizare

Tânăra moartă după ce a născut la un spital privat din Constanța era polițistă. ”Ce vrei să mai facem noi?”

Dată publicare: 22-10-2025 12:25

Atenție! Vorbește Dennis MAN of the Match, după ”dubla” reușită contra lui Napoli: ”Cea mai frumoasă seară din viața mea!”
Atenție! Vorbește Dennis MAN of the Match, după ”dubla” reușită contra lui Napoli: ”Cea mai frumoasă seară din viața mea!”
Prima reacție a clinicii private din Constanța unde o tânără a murit după naștere: „Avem secție ATI complet funcțională”
Prima reacție a clinicii private din Constanța unde o tânără a murit după naștere: „Avem secție ATI complet funcțională”

Spitalul privat din Constanţa, unde o femeie a murit după complicaţii la naştere, susţine că are secţie ATI funcţională şi autorizaţie reînnoită în martie.

 

Ministrul Sănătății anunță controale în clinicile private, după ce o tânără a murit în urma nașterii la Constanța
Ministrul Sănătății anunță controale în clinicile private, după ce o tânără a murit în urma nașterii la Constanța

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, duminică, în cadrul unei vizite efectuate în judeţul Vaslui, că vor fi demarate controale în clinicile private din întreaga ţară pentru a se vedea dacă se respectă normativele legale în vigoare.

Tânăra moartă după ce a născut la un spital privat din Constanța era polițistă. ”Ce vrei să mai facem noi?”
Tânăra moartă după ce a născut la un spital privat din Constanța era polițistă. ”Ce vrei să mai facem noi?”

Ministrul Sănătății trimite Corpul de Control la Constanța, după ce o pacientă de 29 de ani care a născut într-un spital privat a murit.  

Un român a creat un fals SRI. A recrutat foști militari și posesori de arme pe care i-a trimis în „misiuni”
Un român a creat un fals SRI. A recrutat foști militari și posesori de arme pe care i-a trimis în „misiuni”

Şapte percheziţii au loc miercuri, în patru judeţe, în cazul unui bărbat acuzat că s-a dat drept căpitan SRI specializat în culegerea de informaţii şi alte misiuni secrete.

UE lucrează cu Ucraina la o propunere în 12 puncte pentru a pune capăt războiul Rusiei. Ce prevede planul
UE lucrează cu Ucraina la o propunere în 12 puncte pentru a pune capăt războiul Rusiei. Ce prevede planul

Țările europene, împreună cu Ucraina, pregătesc o propunere în 12 puncte pentru a opri agresiunea Rusiei, menținând liniile de front și respingând cererile lui Putin privind cedarea de teritorii, potrivit Bloomberg și Reuters.

Protest amplu anunțat de sindicaliști, pe 29 octombrie. Au 12 revendicări și fac apel la mobilizarea colectivă a „tuturor”
Protest amplu anunțat de sindicaliști, pe 29 octombrie. Au 12 revendicări și fac apel la mobilizarea colectivă a „tuturor”

Marile confederaţii sindicale anunţă o amplă acţiune de protest, în 29 octombrie, la Bucureşti. Sindicaliștii cer salariu minim decent, stoparea austerității și apărarea locurilor de muncă din administrația publică.

1 scorpion
Shutterstock
Zodia Scorpion - caracteristici, perioadă, piatră norocoasă, culoare și compatibilități. Totul despre această zodie
2 Florin Barbu
Inquam Photos / Alexandru Nechez
Moțiunea AUR împotriva lui Florin Barbu, ministrului Agriculturii a fost respinsă de Camera Deputaților
3 neti sandu
PRO TV
Horoscop 22 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Vin bani și o să faceți niște achiziții pentru iarnă
