Ministrul Sănătății, după tragedia din Constanța: „Sângele pentru pacienţi era ţinut într-un frigider de uz casnic, neavizat”

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat miercuri că spitalul privat Armonia din Constanţa funcţionează ilegal într-un imobil cu destinaţie hotel, iar secţia ATI este o improvizaţie periculoasă, neconformă cu normele legale.

Ministrul Sănătăţii a prezentat într-o conferinţă de presă concluziile cele mai importante din Raportul Corpului de control al Inspecţiei sanitare de stat respectiv, Corpul de control al ministrului Sănătăţii în cazul tragediei de la Constanţa, de la spitalul privat Armonia.

Alexandru Rogobete a arătat că majoritatea concluziilor se referă la o iresponsabilitate administrativă cum din păcate, a mai întâlnit în câteva unităţi sanitare în ultima perioadă.

„Lipsă de responsabilitate în modul de avizare”

„Pare că această lipsă de responsabilitate în modul de avizare al unităţilor sanitare pe deoparte, dar şi în modul de funcţionare al unor unităţi sanitare, atât publice, cât şi private, se repetă în mai multe locuri şi pe de altă parte apar adevărate drame şi tragedii care modifică destine şi afectează viitorul unor familii.

El a arătat că unitatea sanitară funcţionează într-un imobil care are ca şi destinaţie hotel. „Primăria Constanţa a autorizat câteva lucrări în anul 2024, lucrările sunt în derulare dar unitatea sanitară funcţionează din 2009”, a spus el.

Potrivit ministrului, echipa de control există formată din Inspecţia sanitară de stat şi din Corpul de control al ministrului au verificat atât zona administrativă cât şi zona de fluxuri medicale.

Despre secţia ATI, el a arătat „nu o putem numi secţie de ATI, pentru că era o improvizaţie care din punctul lui de vedere, a pus viaţa în pericol pentru numeroşi pacienţi care s-au tratat în această unitate sanitară. „Practic, avizul de funcţionare de la DSP, respectiv autorizaţia de structură de la Ministerul Sănătăţii prevedea un număr de trei paturi de ATI iar la faţa locului, în timpul controlului, în schimb au fost identificate patru paturi de ATI distribuite în două saloane a câte două. Nu sunt respectate prevederile Ordinului 1500, care reglementează modul de funcţionare şi de organizare a secţiilor de anestezie terapie intensivă respective a grupurilor operatorii, spaţiile acelor saloane fiind mult sub suprafaţa necesară pe care o prevede ordinul şi anume minim 12 mp.

„Practic, se constată o serie de neconcordanţe între prevederile legale date de legislaţia în vigoare şi în principal de Ordinul 1500 pentru funcţionarea ATI-ului şi a blocului operator, respectiv, realitatea din teren, din acea clinică şi mai mult decât atât, paturile de terapie intensivă existente în această unitate sanitară nu au fost clasificate şi nu se poate face, din documentele care există, nu se poate face dovada din ce categorie fac parte şi anume pat de terapie intensivă, pat de supraveghere post anestezică, pat de terapie intensivă intermediară. Nu putem să le încadrăm sub nicio formă, eu nu ştiu, nu am nicio explicaţie şi nu înţeleg cum a putut să fie emis un aviz sanitar de funcţionare din 2009 până în 2025, cu reevaluare şi reautorizare anuală de către Direcţia de Sănătate Publică, pentru o unitate sanitară care nu respectă nimic şi a cărui pat de terapie intensivă sau pat din structura de ATI nu poate fi clasificat şi nu se înţelege şi nu se ştie ce tip de categorie de pat este”, a subliniat ministrul. Potrivit ministrului, această încadrare este absolut necesară pentru a putea respecta un anumit normativ. Alexandru Rogobete a mai spus că în momentul controlului s-au verificat dimensiunile sălii de operaţii şi acestea nu respectă normativul în vigoare.

„O sală de operaţie care nu respectă înălţimea”

„Vorbim de o sală de operaţie care nu respectă înălţimea, o sală de operaţii în care există ferestre acoperite cu jaluzele, contrar normativului legal. Vorbim de o sală de operaţii în care finisajele pereţilor nu pot fi dezinfectate şi nu pot fi curăţate, pentru că nu sunt lavabile. De asemenea, nu se monitorizează temperatura şi umiditatea. Mai sunt şi alte neconcordanţe administrative la nivelul sălii de operaţie, dar acestea sunt cele mai importante”, a subliniat ministrul Sănătăţii.

El a prezentat şi alte neconcordanţe, şi anume că nu există filtrul pentru bolnav, nu există filtrul pentru personalul medical, nu există echipamente medicale pentru determinări rapide, acele analize de tip point of care, care conform normativului trebuie să existe într-o sală de operaţie.

„Aceste echipamente nu există nici în sala de operaţie, din păcate nu există nici în unitatea de terapie intensivă. Sigur că spaţiile nu sunt organizate într-un flux medical care să respecte toate condiţiile internaţionale şi în dotarea sterilizării din cadrul blocului operator a fost identificat un autoclav, însă la data controlului acesta era nefuncţional”, a spus el.

Rogobete a mai arătat că în orice unitate medicală unde se desfăşoară activităţi chirurgicale este necesară o unitate de transfuzie sanguină în interiorul unităţii sanitare, tocmai pentru a putea administra pacienţilor sânge şi produse de sânge, plasmă, trombocite şi aşa mai departe, în cazul unor situaţii când apare o hemoragie, cum am avut şi în cazul pacientei.

„Unitatea medicală privată deţine o astfel de unitate de transfuzie, însă produsele de sânge şi plasma şi toate elementele sanguine sunt depozitate total impropriu cu nerespectarea legislaţiei în vigoare, într-un frigider de uz casnic care nu este avizat şi aprobat de către Centrul de transfuzie”, a afirmat Alexandru Rogobete.

„Directorul executiv al Direcţiei de Sănătate Publică din Constanţa va fi demis”

Ministrul Sănătăţii a anunţat că „Directorul executiv al Direcţiei de Sănătate Publică din Constanţa va fi demis începând cu data de astăzi iar la nivelul unităţii sanitare a fost retrasă autorizaţia de funcţionare pentru blocul operator şi pentru secţia de terapie intensivă până la intrarea în legalitate, conform legislaţie în vigoare”.

„De asemenea, au fost aplicate amenzi contravenţionale de peste 60.000 de lei la nivelul unităţii sanitare. Cele două rapoarte au fost transmise, aşa cum am mai spus, Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi Parchetului General”, a mai spus ministrul.

Alexandru Rogobete a transmis sincere condolenţe familiilor care au suferit din cauza nepăsării şi neputinţei sistemului, în această tragedie de la Constanţa.

Ministrul a menţionat că unitatea spitalicească privată va funcţiona în regim ambulatoriu, atât cât i se permite, conform legislaţiei în vigoare.

„Ce se va întâmpla, mai departe, cu unitatea privată nu ştiu şi sper că dacă în această unitate sanitară va mai avea loc vreodată un act medical, el să fie făcut corespunzător şi respectând toate standardele”, a arătat ministrul.

Cazul care a declanșat verificările

O femeie în vârstă de 29 de ani a murit, în urma unor complicații apărute după ce a născut la o clinică privată din municipiul Constanța. După naștere, starea ei s-a agravat, femeia fiind dusă la Spitalul Clinic Județean de Urgență, dar medicii nu au reușit să o salveze. Polițiștii au deschis un dosar penal.

Unitatea medicală privată transmitea că are Secție ATI complet funcțională și că autorizația de funcționare a spitalului a fost reînnoită în luna martie a acestui an.

