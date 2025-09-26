Distribuitorii cer autorităților să introducă tariful binom pentru facturile la electricitate. De ce este mai avantajos

26-09-2025 | 19:27
Facturile la electricitate ar putea fi calculate în baza unui abonament, nu doar în funcție de consum, ca acum.

Ștefana Todică

Distribuitorii cer autorităților ca România să se alăture celorlalte țări europene care au introdus deja tariful binom - adică un cost fix pentru anumite tarife de rețea.

Pentru majoritatea consumatorilor ar putea fi mai avantajos, dar este posibil ca unii să plătească mai mult, în special cei cu case de vacanță sau afaceri sezoniere.

Dacă acum facturile la electricitate sunt calculate doar în baza consumului, tariful binom are două componente.

Una variabilă, care ține de numărul de kilowatti oră consumați, și una fixă pentru tarifele de distribuție. Pentru aceasta, consumatorii ar trebui să plătească un abonament lunar, în funcție de puterea aprobată - costul pentru a rezerva o anumită putere din rețea.

Bogdan Ivan
Românii ar putea plăti facturi mai mici la curent dacă ar muta consumul ziua. Ministerul promite tarife dinamice

În cazul în care s-ar trece la un tarif binom, cei care nu consumă permanent curent ar avea facturi mai mari.

Dacă ne uităm la o factură acum, vedem că aproximativ 20% reprezintă tarife de distribuție. De exemplu, pentru o factură de 100 de lei, 20 de lei înseamnă acum tarifele de distribuție. Dacă această parte ar avea un preț fix, asta înseamnă că ar trebui să plătim abonamentul indiferent de consum. Cu alte cuvinte, cei care au o casă de vacanță, de pildă, ar plăti chiar dacă au consum zero în anumite luni. Deci mai mult față de acum.

Pentru ceilalți, consumatorii obișnuiți, afacerile sau fabricile, această componentă ar putea scădea.

Toate țările europene aplică acest mod de calcul, cu excepția României și a Ciprului

Însă nu se știe momentan ce formulă ar putea aplica autoritatea de reglementare. Cert este că va fi calculat în funcție de puterea aprobată la momentul racordării. Acum sunt mulți cei care rezervă mai mult preventiv.

Dana Dărăban, ACUE: ”În primul rând, este o redistribuire corectă a costurilor. Este mult mai echitabil față de client să plătească în funcție de aceste două componente, e mai corect. Acum, costul acesta de capacitate se socializează între toți clienții, deci e normal cumva să se corecteze această chestiune și fiecare să plătească în funcție de cât are rezervată capacitate”.

Cu excepția României și a Ciprului, restul țărilor europene facturează deja după acest principiu.

Mihnea Cătuți, expert energie, EPG: ”Avantaj de a monitoriza un pic mai atent cum vor fi folosite rețelele, pentru că în momentul de față noi știm că capacitatea unor rețele este deja acoperită complet și când vin noi consumatori care vor să se racordeze nu o pot face, dar practic noi știm că există aceste suprarezervări de capacitate, care odată ce sunt eliberate pot permite mai multor consumatori să se racordeze la rețea”.

ANRE nu a făcut încă un studiu de impact, deci nu poate estima când se va aplica tariful binom, dar acesta este menționat în programul de guvernare. 

Cum pot scădea facturile la electricitate cu până la 60%. Asociația Prosumatorilor a propus mai multe măsuri

David Popovici, categoric: ”Încerc să înlocuiesc nervii din trafic cu mersul pe bicicletă”
David Popovici, categoric: ”Încerc să înlocuiesc nervii din trafic cu mersul pe bicicletă”
