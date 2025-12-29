Opt ore de luptă cu viscolul în Făgăraș. Patru turiști blocați la Refugiul Călțun au fost salvați

29-12-2025 | 17:50
Turiştii care, duminică seară, au rămas blocaţi la refugiul Călţun din Munţii Făgăraş au fost recuperaţi după o acţiune care a durat opt ore şi s-a derulat în condiţii foarte dificile, de viscol, frig şi vizibilitate scăzută.

autor
Sabrina Saghin

„Jandarmii montani din cadrul Postului de Jandarmi Montan Arefu, împreună cu o echipă din cadrul Salvamont Argeş au înfruntat codul portocaliu de vânt şi au reuşit să ajungă la cei patru turişti blocaţi încă de ieri (duminică - n.r.) în Refugiul Călţun. Din fericire, operaţiunea de salvare s-a încheiat cu bine, atât pentru echipele de salvare, cât şi pentru turişti, care au fost coborâţi în siguranţă şi nu au avut nevoie de îngrijiri medicale”, informează, luni, oficialii Jandarmeriei Argeş.

Ei atrag atenţia celor care urcă în această perioadă pe traseele montane asupra faptului că este necesar să se echipaeze corespunzător şi să dea dovadă de prudenţă.

Patru turişti din Republica Moldova au rămas blocaţi, duminică seară, în Refugiul Călţun din Făgăraş. Ei plecaseră în drumeţie spre Vârful Nehoiu, însă din cauza vremii s-au adăpostit în refugiu.

Salvatorii montani nu au putut interveni duminică seară din cauza viscolului extrem de puternic, iar în condiţiile în care turiştii nu aveau probleme medicale, erau bine echipaţi şi aveau mâncare la ei acţiunea a fost reluată luni dimineaţă.

