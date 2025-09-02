Proiecte blocate, facturi uriașe: Ministrul Energiei vrea ”minuni” până la anul

Stiri actuale
02-09-2025 | 14:09
bogdan ivan
Agerpres

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat marți că obiectivele strategice ale României sunt clare: transformarea din importator net de energie în exportator de energie și reducerea prețului la energie electrică sub media Uniunii Europene.

autor
Vlad Dobrea

Ivan a precizat că la nivelul ministerului a fost introdus un mecanism de evaluare și monitorizare săptămânală, prin care secretarii de stat și directorii responsabili raportează direct progresul proiectelor majore, astfel încât acestea să fie finalizate până la sfârșitul anului viitor.

De ce România plătește printre cele mai mari prețuri la energie din UE

Potrivit ministrului, România a ajuns în situația actuală deoarece, în ultimul deceniu, a scos din producție aproximativ 7.000 MW capacități pe cărbune și gaz, înlocuite cu doar 1.200 MW instalați pe gaze. Astfel, 56% din capacitățile de producție „în bandă” au fost eliminate.

„În timpul zilei ajungem să exportăm energie la prețuri foarte mici, uneori negative, iar seara importăm aproape 20% din consum la prețuri ridicate. Această discrepanță duce la creșterea costului final al energiei pentru consumatori”, a explicat Ivan.

Ținte ambițioase și întârzieri critice

România și-a asumat prin PNRR eliminarea până la finalul anului 2025 a tuturor minelor și centralelor pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia și din Valea Jiului, termen considerat extrem de ambițios în comparație cu alte state europene, precum Polonia (2039) sau Germania (2049).

Însă proiectele menite să înlocuiască aceste capacități au întârzieri majore. Termocentrala de la Iernut (430 MW) este blocată de aproape 10 ani, iar parcurile fotovoltaice și centralele pe gaz de la Turceni și Ișalnița au întârzieri de 2-3 ani. În plus, mai multe proiecte Hidroelectrica (Pașcani, Răstolița, Surduc-Siriu, Bumbești-Livezeni, Cornețu-Avrig, Cerna-Motru-Tismana), care însumează 350 MW, sunt contestate în instanță, deși au deja investiții realizate în proporție de peste 80%.

Sursa: News.ro

Etichete: energie, romania, export, energie electrica, bogdan ivan,

Dată publicare: 02-09-2025 13:42

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Ianis Hagi a luat decizia: „E pe drum pentru a semna contractul“
NEWS ALERT Ianis Hagi a luat decizia: „E pe drum pentru a semna contractul“
Citește și...
Un bătrân din Capitală s-a trezit fără sute de mii de euro după ce mai mulți indivizi i-au promis lucrări la mormântul soției
Stiri actuale
Un bătrân din Capitală s-a trezit fără sute de mii de euro după ce mai mulți indivizi i-au promis lucrări la mormântul soției

Cinci persoane au fost trimise în judecată după ce au înşelat un bătrân de 93 de ani cu sute de mii de euro, profitând de starea sa de sănătate și de încrederea câștigată prin lucrări la mormântul soției. Sunt acuzate de mai multe infracțiuni grave.

Cutremur înregistrat marți în România. În ce zonă s-a produs și ce magnitudine a avut
Stiri actuale
Cutremur înregistrat marți în România. În ce zonă s-a produs și ce magnitudine a avut

Un cutremur cu magnitudinea 3,3 pe Richter s-a produs marţi, la ora locală 11:50, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Protest în Educație, pe 8 septembrie. Organizațiile studențești se alătură mitingului profesorilor din prima zi de școală
Stiri actuale
Protest în Educație, pe 8 septembrie. Organizațiile studențești se alătură mitingului profesorilor din prima zi de școală

Organizațiile studențești se alătură protestului din 8 septembrie al sindicatelor din învățământ, și își exprimă nemulțumirea față de măsurile de austeritate care vizează sistemul educațional.

Recomandări
”TOP 5” municipii în România care ar trebui să concedieze cei mai mulți oameni din administrația locală, la o reducere de 40%
Stiri Politice
”TOP 5” municipii în România care ar trebui să concedieze cei mai mulți oameni din administrația locală, la o reducere de 40%

Guvernul a prezentat, marți, o simulare de calcul privind reducerea numărului de posturi din administrația publică locală, care are drept scop scăderea cheltuielilor din aparatul de stat.

Protest în Educație, pe 8 septembrie. Organizațiile studențești se alătură mitingului profesorilor din prima zi de școală
Stiri actuale
Protest în Educație, pe 8 septembrie. Organizațiile studențești se alătură mitingului profesorilor din prima zi de școală

Organizațiile studențești se alătură protestului din 8 septembrie al sindicatelor din învățământ, și își exprimă nemulțumirea față de măsurile de austeritate care vizează sistemul educațional.

Nicușor Dan se întâlnește cu liderii coaliției de guvernare. Contextul: tensiunile privind reforma administrației locale
Stiri Politice
Nicușor Dan se întâlnește cu liderii coaliției de guvernare. Contextul: tensiunile privind reforma administrației locale

Președintele Nicușor Dan urmează să aibă marți, la ora 12:00, o întrevedere cu liderii partidelor din coaliția de guvernare, potrivit declarațiilor făcute de liderul UDMR, Kelemen Hunor.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
2 Septembrie 2025

01:55:16

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 02 Septembrie 2025

03:23:27

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
TUP la Big Little Festival

02:35

Alt Text!
La Măruță
1 Septembrie 2025

01:30:47

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28