Prosumatorii propun Guvernului cinci măsuri pentru reducerea facturilor la energie. Milioane de români sunt vizați

Asociaţia Prosumatorilor şi Comunităţilor de Energie (APCE) anunţă, duminică seară, că a transmis Guvernului României un memoriu cu cinci propuneri concrete pentru reducerea rapidă a facturilor la energie ale românilor.

Potrivit unui comunicat de presă transmis, duminică seară, de reprezentanţii APCE, măsurile vizează atât locuinţele individuale, cât şi blocurile de apartamente, având aplicabilitate imediată sau efecte vizibile în maximum 12 luni.

”Toate aceste soluţii necesită voinţă politică şi înţelegerea ca este nevoie de acestea mai ales in aceasta perioada in care romanii platesc una dintre cele mai scumpe energii din Europa”, transmis reprezentanţii organizaţiei.

Măsurile propuse de aceştia sunt:

1. Legiferarea Comunităţilor de Energie

Potrivit APCE, România riscă sancţiuni europene pentru lipsa unei legislaţii privind comunităţile de energie – o soluţie care, în ţări precum Spania, a dus la scăderi de peste 60% ale facturilor pentru membrii acestor comunităţi.

”Astfel de structuri permit cetăţenilor să-şi gestioneze direct producţia, distribuţia şi stocarea de energie, obţinând independenţă faţă de furnizorii si producatorii tradiţionali. În prezent, peste 4% dintre europeni fac parte dintr-o comunitate de energie, iar la nivelul Uniunii există deja aproape 10.000 de astfel de comunităţi. Din păcate, tentativele anterioare de reglementare în România au fost netransparente şi s-au bazat pe propunerile ANRE, care au produs două variante extrem de restrictive”, arată organizaţia.

APCE solicită decidentilor implicarea societăţii civile în acest proces de legiferare, astfel încât soluţia să fie una în beneficiu cetăţenilor.

· Termen adoptare: 0–3 luni

· Reduceri vizibile ale facturilor: în 3–12 luni

2. Prosumatorul de Condominiu

”Printr-o simplă modificare legislativă, locatarii de la bloc ar putea deveni beneficiari direcţi ai energiei solare produse pe acoperişurile imobilelor. Fiecare apartament ar primi, lunar, contravaloarea energiei produse, proporţional cu cota-parte indiviză energetică”, se mai arată în comunicatul de presă.

Potrivit documentului citat, România are un potenţial uriaş: peste 4000 MW instalaţi pe cele aproximativ 4200 de hectare de acoperişuri de blocuri. Această resursă ar putea fi valorificată imediat în beneficiul milioanelor de locatari.

· Termen adoptare: 0–3 luni

· Reduceri vizibile ale facturilor: în 3–12 luni

3. Mini-sisteme fotovoltaice de balcon/terasă: Reducerea imediată a facturilor cu 60%

Potrivit APCE, mini-sistemele fotovoltaice pentru balcon sau terasă sunt kit-uri simple compuse din panouri solare şi micro-invertoare care se conectează direct la priză. Energia produsă este consumată instantaneu de aparatele electrice din locuinţă.

”În Germania, există deja peste un milion de astfel de sisteme instalate, care au dus la reduceri de peste 60% alefacturilor lunare. În România, legiferarea lor a fost blocată pe motive birocratice şi urbanistice. Eliminarea acestor bariere ar permite cetăţenilor să reducă imediat costurile la energie”, se mai arată în comunicatul citat.

· Termen adoptare: 1 lună

· Reduceri vizibile ale facturilor: Imediat după instalare

4. Reglementarea marjei de furnizare pentru energia produsa de catre prosumatori

Potrivit organizaţiei, energia verde produsă de prosumatori ar trebui să reducă facturile românilor, având costuri de producţie aproape zero. În 2025, se estimează un excedent de aproape 2 miliarde KWh de energie regenerabilă injectată în reţea.

”ANRE a lăsat la latitudinea furnizorilor stabilirea marjei de furnizare, ceea ce a permis sa fie revanduta consumatorilor la preturi foarte mari. Furnizorii ajung in anumite cazuri sa aiba o marja de furnizare (profit) uriasa de 880%. APCE solicită reglementarea clară prin lege a marjei de furnizare, astfel încât energia produsă de prosumatori să reducă efectiv facturile românilor”, arată APCE.

· Termen adoptare: 0–3 luni

· Reduceri vizibile ale facturilor: Imediat după aplicare

5. Reducerea anuală a tarifelor de transport pentru Transelectrica

APCE apreciază că o cantitate semnificativă de energie, reprezentând excedentul prosumatorilor, nu tranzitează reţelele Transelectrica spre a fi consumata.

”Cu toate acestea, transportatorul naţional a încasat peste 18 milioane de euro în anul 2024, iar pentru 2025 APCE estimează venituri de aproximativ 35 de milioane de euro. Întrucât acest serviciu nu a fost prestat, costurile aferente nu trebuie reflectate în facturile consumatorilor din România”, se mai arată în comunicat.

