Timișorenii vor plăti mai mult pentru încălzire. La 3 camere, factura crește cu 232 lei, după ce s-a redus subvenția

Stiri actuale
23-09-2025 | 20:43
termoficare

Timișorenii racordați la sistemul centralizat vor plăti facturi mai mari din această iarnă, după ce Consiliul Local a decis reducerea subvenției pentru compania Colterm.

autor
Ioana Andreescu

Proiectul a trecut cu voturile consilierilor locali de la USR şi un vot din partea unui consilier local AUR.

În timp ce consilierii PSD şi PNL au respins, în şedinţa de plen de marţi, scăderea subvenţiei pentru compania de termoficare Colterm, subliniind că populaţia va fi afectată, iar datoriile Colterm, în loc să scadă, s-au triplat, proiectul de hotărâre a primit 14 voturi „pentru” din partea consilierilor locali, 13 de la USR şi unul de la AUR, în persoana lui Ştefan Corban.

„Am încercat în anii care au trecut, şi încercăm şi de acum încolo, tocmai de-asta avem acest proiect, să creştem calitatea serviciului public, să investim în reţele, să investim în capacităţi care să asigure un serviciu public cât mai de calitate. Pe măsură ce aceste investiţii se fac, este absolut normal să scadă cuantumul cu care Primăria susţine, lună de lună sau an de an, facturile sau subvenţia pentru cetăţeni. (...) Vorbim azi de o subvenţie care ajunge la 59% din preţul gigacaloriei. Practic pentru fiecare 10 lei pe care cineva îi are de plătit la termoficare, Primăria plăteşte 6 lei din banii tuturor timişorenilor, că nu vin din altă parte aceşti bani. Înţelegem nevoia de a avea un preţ cât de cât competitiv, tocmai de-asta propunerea e una de muta raportul de la 6 lei la 4,50”, a declarat viceprimarul Ruben Laţcău (USR).

Consilierul local Roxana Iliescu (PSD) a reproşat actualei conduceri a Primăriei Timişoara că a dublat datoria Colterm.

„Aţi reuşit, în schimb, altceva legat de administrarea acestei societăţi Colterm, şi anume să dublaţi datoriile, în 3 ani de zile. Datoriile pe care Colterm le avea strânse în 2020, mă refer la datoriile istorice şi care erau undeva la 350 de milioane, dumneavoastră în 3 ani le-aţi dublat, au ajuns undeva la 700 de milioane. Ştiţi foarte bine ce s-a întâmplat cu cele două amenzi care au o pondere foarte mare şi care acum se regăsesc pe tabelul creanţelor. Mă refer la neplata certificatelor de CO2 în cei doi ani de zile, care au atras cele două amenzi colosale, pe care tot noi o să le plătim. (...) Cred că rolul administraţiei publice este de a sprijini timişorenii care nu au avut posibilitatea materială de a avea o altă opţiune de a se încălzi pe timpul iernii. Cred că avem o datorie faţă de aceşti timişoreni, şi nu numai, şi faţă de instituţii, de spitale, de şcoli, în condiţiile în care am trăit momentul istoric cu închiderea robinetului de gaz”, a declarat consilierul local Roxana Iliescu.

Preţul de producţie al energiei termice va fi tot 847,61 MWh, cel de facturare către populaţie creşte la 466,19 MWh, iar subvenţia scade la 381,42 lei/MWh, toate fiind preţuri fără TVA.

Astfel, între noiembrie şi martie, la un apartament cu o cameră factura la căldură va fi mai mare cu aproximativ 116 lei/lună, pentru un apartament cu 2 camere va fi cu circa 169 de lei mai mare/lună, iar la 3 camere cu 232 de lei mai mult, cu TVA.

Primăria Timişoara îşi motivează decizia prin aceea că altfel nu poate continua investiţiile în modernizarea sistemului de termoficare.

