Codul roșu de vânt a produs pagube. Un containter ancorat în beton a fost smuls și distrus de vijelie. VIDEO

Este cod galben de vânt puternic în Moldova, Dobrogea și toată zona Carpaților, cel puțin până marți! Iar duminică, vântul a bătut năpraznic și a făcut prăpăd în regiunile aflate sub cod roșu.

La rafală, a depășit 120 de kilometri pe oră. În Gorj, un punct medical-salvamont a fost spulberat de vijelie! Iar unele zone din Prahova au rămas mai multe ore, fără apă potabilă, din cauza unei avarii electrice.

În zonele din Carpații Meridionali și de Curbură vizate de codul roșu, la peste 1.700 de metri altitudine, rafalele de vânt au depăşit duminică 120 km pe oră. La baza Salvamont Argeș, de la cota 1.800, au fost minus 9 grade Celsius, însă din cauza viscolului, temperatura resimțită era de minus 17.

Cristian Toma, șef Salvamont Argeș: „Vă recomandăm să rămâneţi în zona bazelor, în zona cabanelor, să nu încercaţi să vă deplasaţi pe traseele montane."

Vântul a smuls un container metalic ancorat în beton

Pe vârful Păpușa, un container metalic de prim ajutor folosit de salvamontiști a fost azvârlit cât colo de vijelie.

Sabin Cornoiu, șef Salvamont România: „Îl aveam ancorat pe platformă de beton, dar probabil vântul foarte puternic a reușit să distrugă și acest modul metalic."

În mijlocul urgiei, niște turişti au oprit maşina ca să facă fotografii îmbrăcaţi ca de primăvară. În județul Suceava, mai multe mașini au derapat şi au nimerit în şanţ.

Vântul a bătut cu putere şi-n zonele mai joase. În judeţul Botoşani, un brad din curtea spitalului Darabani s-a prăbuşit peste acoperiş.

Iar în Iaşi, vântul puternic a doborât peste 20 de copaci.Luni dimineață, acoperișul unui bloc de lângă Iași a fost desprins de vijelie și putea să cadă peste trecători. Pompierii au intervenit cu mai multe echipaje și au îndepărtat pericolul. Nimeni nu a fost rănit.

Mii de oameni au rămas fără energie electrică în Prahova. Vântul și copacii doborâți au rupt cablurile de curent, internet și telefonie mobilă. Pe o stradă din Câmpina, un brad înalt și bătrân s-a prăbușit. A rupt gardul unei case, dar și un stâlp.

Proprietară: „De 60 de ani e casa și nu s-a mai întâmplat așa ceva”.

Petra Păun, localnică: „Ne-am speriat, așa am zis că tună, dar mișca tabla cred, tabla de pe casă, acuma fără curent ne încălzim la aragaz un pic”

Stația de tratare a apei de la Voila și stația de pompare Doftana și Bazinul Muscel și-au întrerupt funcționarea, din cauza penei de curent. Așa că oamenii au rămas iar fără apă, pe timpul avariei. Problema s-a rezolvat până la amiază.

Vântul a bătut cu putere și în Dâmbovița. Spre Peștera – Padina s-a circulat cu mare greutate din cauza viscolului. Și aici au căzut copaci și s-au rupt fire de electricitate. Jandarmii recomandă turiștilor ce vin să se cazeze la hotelurile din zonă să aibă mașinile echipate de iarnă.

Situația meteo de marți

Corespondent PROTV: „Singura veste bună ar fi, spun meteorologii, ca mâine vântul va bate cu putere doar în Carpaţii Meridionali şi în patru judeţe din sudul țării, mai exact Mehedinţi, Dolj, Olt şi Teleorman, pe unde a fost emis cod galben.

După 24 de ore de viscol, pe raza județului Brașov, autorităţile au intervenit în cel puțin 16 situații de urgență. În cele mai multe cazuri a fost vorba de copaci prăbușiți şi acoperișuri distruse.

Drumarii au lucrat şi ei toată dimineața de luni pe Transalpina, la curățarea drumului care leagă localitățile Novaci și Rânca. Circulația a fost reluată la ora 9.00, după ce codul roșu de viscol a expirat. Turiștii prinşi de vremea rea în staţiune au putut să coboare doar în spatele utilajelor pentru deszăpezire.”

