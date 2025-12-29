Iranul e gata să erupă. Oamenii protestează la Teheran, manifestații în tot orașul. ”Continuarea a devenit imposibilă” VIDEO

29-12-2025 | 17:39
proteste iran
Pentru a doua zi consecutiv, comercianţii din Teheran şi-au închis magazinele luni şi s-au adunat pentru a protesta faţă de deteriorarea situaţiei economice din Iran şi a deprecierii rapide a monedei naţionale, a relatat presa locală, preluată de AFP.

Cristian Anton

Agenţia Ilna, citându-l pe unul dintre jurnaliştii săi, relatează despre „manifestaţii” în jurul mai multor bazaruri situate în centrul capitalei iraniene.

Protestatarii „solicită o intervenţie imediată a guvernului pentru a stopa fluctuaţiile cursului de schimb şi pentru a defini o strategie economică clară”, adaugă Ilna.

Moneda naţională, rialul, a atins duminică un nou minim istoric faţă de dolar, conform cursului informal de pe piaţa neagră, cotaţia fiind de peste 1,4 milioane de riali pentru un dolar (faţă de 820.000 în urmă cu un an) şi 1,7 milioane pentru un euro (faţă de 855.000).

Deprecierea monedei duce la hiperinflaţie şi volatilitate puternică în Iran, unde unele preţuri cresc puternic de la o zi la alta.

Fluctuația prețurilor face imposibilă vânzările

„Continuarea oricărei activităţi profesionale în aceste condiţii a devenit imposibilă”, subliniază agenţia Ilna, citând manifestanţii.

Fluctuaţia preţurilor paralizează vânzările anumitor bunuri importate, vânzătorii şi cumpărătorii preferând să amâne orice tranzacţie până când situaţia se va clarifica, a constatat AFP.

Duminică, vânzătorii din una dintre cele mai importante pieţe de telefoane mobile din Teheran îşi închiseseră deja magazinele şi protestau faţă de această situaţie, potrivit agenţiei de presă Isna.

Dată publicare: 29-12-2025 17:31

