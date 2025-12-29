Atleta Tudoriţa Chidu a murit. A obținut bronzul la Campionatele Mondiale de la Sevilla

Fosta atletă Tudoriţa Chidu, medaliată cu bronz la Campionatele Mondiale, a încetat din viaţă, luni, la doar 58 de ani, a anunţat clubul CSM Unirea Slobozia pe pagina sa de Facebook.

„A plecat dintre noi, în această dimineaţă, o sportivă emblematică a judeţului Ialomiţa şi o mare atletă a României. Tudoriţa Chidu va rămâne în amintirea noastră prin profesionalismul, optimismul şi căldura zâmbetului pe care ştia atât de bine să le răspândească în jurul ei'', a transmis clubul ialomiţean în mesajul său, conform Agerpres.

Chidu a obţinut medalia de bronz în proba de 1.500 metri la Campionatele Mondiale din 1991, de la Sevilla.

Ea a mai obţinut o medalie de bronz cu echipa la Mondialele de cros din 1995.

Născută în 1967, Tudoriţa Chidu a fost medaliată cu aur la Campionatele Balcanice indoor din 1994, tot la 1.500 m.

În ultimii trei ani, Tudoriţa Chidu a fost antrenoarea secţiei de atletism de la Clubul Sportiv Municipal Unirea Slobozia.

