Atleta Tudoriţa Chidu a murit. A obținut bronzul la Campionatele Mondiale de la Sevilla

29-12-2025 | 17:37
tudorita chidu
CSM Unirea Slobozia

Fosta atletă Tudoriţa Chidu, medaliată cu bronz la Campionatele Mondiale, a încetat din viaţă, luni, la doar 58 de ani, a anunţat clubul CSM Unirea Slobozia pe pagina sa de Facebook.

„A plecat dintre noi, în această dimineaţă, o sportivă emblematică a judeţului Ialomiţa şi o mare atletă a României. Tudoriţa Chidu va rămâne în amintirea noastră prin profesionalismul, optimismul şi căldura zâmbetului pe care ştia atât de bine să le răspândească în jurul ei'', a transmis clubul ialomiţean în mesajul său, conform Agerpres.

Chidu a obţinut medalia de bronz în proba de 1.500 metri la Campionatele Mondiale din 1991, de la Sevilla.

Ea a mai obţinut o medalie de bronz cu echipa la Mondialele de cros din 1995.

Născută în 1967, Tudoriţa Chidu a fost medaliată cu aur la Campionatele Balcanice indoor din 1994, tot la 1.500 m.

politia
Antrenor de atletism de 76 de ani, din Iași, acuzat de agresiune sexuală asupra unei fete de 12 ani

În ultimii trei ani, Tudoriţa Chidu a fost antrenoarea secţiei de atletism de la Clubul Sportiv Municipal Unirea Slobozia.

Sursa: Agerpres

