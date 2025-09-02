Românii ar putea plăti facturi mai mici la curent dacă ar muta consumul ziua. Ministerul promite tarife dinamice

Am putea plăti mai puțin pentru electricitate dacă suntem dispuși să consumăm mai mult în timpul zilei și nu seara când producția scade iar cererea este mai mare.

Ministrul Energiei anunță și noi tarife, dinamice, după modelul altor țări care au reușit astfel să își reducă facturile cu până la 25%.

Vor fi finanțate din fondul pentru modernizare contoare inteligente și platforme integrate pentru furnizori și distribuitori, astfel încât informațiile despre consum și preț să poată fi transmise în timp real.

Unul dintre motivele pentru care prețurile sunt mari acum în România și printre cele mai mari din Europa este că seara, după ora 18, când sunt vârfuri de consum dupa ce oamenii ajung acasa, importăm până la 20% din cantitatea de energie, la prețuri mari.

Tarifele pentru energie electrică, mai mici pe timp de zi

Consumatorii ar urma să fie încurajați prin tarife dinamice să consume mai mult ziua, între orele 10 și 17, când și producția este mai mare, în special de energie verde.

Ministrul Energiei a dat exemplul unei companii din Marea Britanie, care pune la dispoziția consumatorilor dispozitive care arată în timp real prețul energiei. Atunci când este ieftină, aparatul arată culoarea verde, dacă e scumpă, culoarea roșie. Și atunci oamenii pot să amâne spălatul rufelor, de exemplu.

Oficialul a spus chiar că urmează să anunțe producția în România de astfel de dispozitive.

Analizele din țările în care există deja prețuri dinamice, Marea Britanie, Belgia, Spania, Germania ori țările scandinave, arată că prețul final pentru consumatori a scăzut și cu un sfert.

România are nevoie de investiții majore pentru a-și reduce costurile cu energia electrică

Chiar dacă suntem departe de tehnologia din aceste țări, pentru tarife dinamice și transmiterea datelor în timp real, este nevoie de investiții în contoare inteligente și în sisteme integrate. În prima fază sunt vizați un milion și jumătate de consumatori care au facturi mari. Inregistrează aproape jumătate din consumul total al României.

Bogdan Ivan, ministrul Energiei: „Creăm un mecanism de finanțare împreună cu operatorii de furnizare, să finanțăm parțial aceste smart metere și platforme informatice integrate. Avem ca sursă fondul pentru modernizare, urmează să ii targetăm pe cei un milion și jumătate de consumatori care astăzi consumă cea mai multă energie în România”.

Diana Dărăban, Federaţia Patronală a Asociaţiilor Companiilor de Utilităţi din Energie: „Partea de distribuție e cea resonsabilă de măsurare și integrare a sistemlor inteligente, iar pe partea de furnizare vorbim de oferte pe intervale intervale orare și prețurile să poată să fie calculate în funcție de cum se consumă”.

Ministrul Energiei a prezentat încă patru măsuri tehnice care ar putea scădea facturile, iar primele efecte le-am putea vedea în cel mult un an.

