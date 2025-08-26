Explicația pentru creșterile „neobișnuit de mari” ale facturilor la energie. „Nu de la TVA vine diferența mare”

Românii au început să primească primele facturi la energie electrică după reliberalizarea pieței, începând cu 1 iulie, iar în unele cazuri sumele de plată sunt aproape duble față de perioada anterioară.

Facturile pentru luna iulie includ TVA majorat la 21%, deoarece au fost emise după 1 august.

Economia României resimte efectele recente ale reformelor fiscale, iar majorarea TVA-ului intrată în vigoare la 1 august se află acum în faza de monitorizare. Consiliul Concurenței a pus în funcțiune un sistem de supraveghere a prețurilor pentru a verifica dacă creșterile reflectă doar costul fiscal sau există majorări „neobișnuit de mari”.

Președintele Consiliului a subliniat că nu toate companiile de electricitate practică aceleași tarife, existând diferențe de până la 10% între oferte. De asemenea, Hidroelectrica, care are costuri de producție mici, poate oferi prețuri mai avantajoase, ceea ce menține o anumită presiune asupra pieței.

„Se vehiculează informația că toate companiile au același preț. N-au toate același preț. Sunt anumite diferențe substanțiale – sunt de 10% între diferitele oferte. Ce ne mai ajută pe zona de electricitate, dincolo de concurența asta între furnizorii tradiționali, este prezența Hidroelectrica, care vine cu prețuri, având costuri de producție mici, poate să vină cu prețuri substanțial mai mici decât furnizorii care n-au producție. Furnizorii obișnuiți trebuie să cumpere electricitate de la altcineva. Hidroelectrica, având propria ei producție, a putut să vină cu prețurile mai mici – și asta ține o anumită presiune pe prețuri”, a precizat Bogdan Chirițoiu, conform TVR Info.

„E nevoie ca piața să funcționeze bine. Sunt lucruri care s-au făcut, avem măsuri care descurajează specula sau care-i sancționează pe cei care vor să speculeze. Sunt niște lucruri care s-au îmbunătățit în funcționarea pieței de energie, dar mai sunt o serie de lucruri care trebuie făcute și pe care le discută în momentul de față ministerul”, spune șeful Consiliului Concurenței.

De asemenea, furnizorii trebuie să asigure aceleași condiții pentru toți clienții și să nu ofere avantaje doar celor care intenționează să-și schimbe compania, pentru a nu bloca mobilitatea consumatorilor.

„Am prevenit firmele, furnizorii tradiționali, să nu ofere măsuri de retenție numai pentru cei care vor să se mute. Pentru că sunt situații în care, când află furnizorul de electricitate că vrei să te muți la altă companie, vine și-ți face o ofertă mai bună ca să te rețină. Ceea ce în alte piețe n-ar fi anormal – în Telecomunicații se întâmplă, și n-avem o problemă cu asta. Dar aici am o piață de energie în care lumea încă nu e obișnuită să se mute de colo, n-avem mobilitatea pe care o avem în alte piețe. Și am zis nu – genul ăsta de practică îi blochează pe cei puțini care vor să se mute”, explică președintele Consiliului Concurenței.

