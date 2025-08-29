Ministrul Energiei anunță ieftinirea curentului. Ce spune despre milioanele de români cărora li s-au dublat facturile

Ministrul Energiei va prezenta săptămâna viitoaare un plan de măsuri care ar trebui să ducă la o ieftinirea a energiei electrice. Bogdan Ivan recunoaște că, în acest moment, peste 3,7 milioane de români au facturi duble la energie.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă că, în urma unor discuţii cu toţi actorii implicaţi în domeniul energiei, de la producători, până la ANRE şi reprezentanţi ai bursei, autorităţile au căzut de acord asupra unor ”puncte” care, odată implementate, ar putea duce la reducerea preţului la energia electrică pe termen scurt şi mediu. Acestea vor fi prezentate curând, adaugă ministrul.

Ministrul Energiei a admis că România a ajuns că plătească unele dintre cele mai mari tarife la energia electrică din Europa din cauza unor decizii luate la nivel înalt, cum ar fi scoaterea din producţie a 7.000 de megawaţi energie în bandă, aceasta fiind ”cea mai ambiţioasă ţintă de decarbonizare din Europa”.

Bogdan Ivan a spus că acum trebuie căutate soluţii pentru reducerea preţurilor.

”Pentru a rezolva problema sistemic, am căutat, când am ajuns la minister, să văd cum am ajuns aici. Am adus la aceeaşi masă ANRE-ul, producători, furnizori, distribuitori ai energiei electrice, bursele, pentru a găsi o formulă prin care să scădem preţul. Trebuie ţinut cont de faptul că timp de 35 de ani aceşti oameni nu au stat la masă toţi, nu au lucrat împreună. Am reuşit ca după dezbateri interminabile, de zeci de ore, să cădem de acord asupra unor puncte care ar putea să ducă la reducerea preţului la energie pe termen scurt şi mediu. Aceste puncte le-am dezbătut şi în Guvern, ieri am căzut de acord pe o formă finală, iar săptămâna viitoare o să le prezint, împreună cu cei implicaţi, pentru că nu toate măsurile ţin de Ministerul Energiei”, a afirmat vineri seara Bogdan Ivan.

Pentru 3,7 milioane de români, facturile la energie electrică s-au dublat

El a anunţat că proiecte abandonate sau blocate, unele de zeci de ani, şi în care au fost blocate sute de milioane de euro ar urma să fie reluate, astfel încât capacitatea de producţie a energiei electrice în bandă să crească.

Ministrul a arătat că, după renunţarea la subvenţia pentru electricitate, pentru 3,7 milioane de consumatori casnici din România facturile la energia electrică aproape s-au dublat.

”Este evident că pentru aproximativ 3,7 milioane de consumatori din România care consumau, în medie, sub 100 de kw/h şi aveau facturi în jur de 70 de lei acum au ajuns ca acele facturi să fie la 130-140 de lei”, a declarat ministrul Energiei.

Bogdan Ivan a amintit că acei consumatori cu venituri mici primesc vouchere de 50 de lei lunar, sumă ”care va acoperi o parte din această creştere”.

