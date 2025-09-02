Când vor primi românii ajutorul de 50 de lei pentru plata facturii la energie. Furnizorii cu cele mai mici prețuri la curent

Ministrul Energiei a anunțat că efectele măsurilor pentru reducerea prețurilor la energie se vor vedea în următoarele 6-12 luni. Consumatorii vulnerabili vor primi în septembrie un voucher de 50 de lei lunar pentru a compensa creșterea facturilor.

Ministrul Energiei a fost întrebat într-o conferinţă de presă cât timp va dura ca efectele măsurilor luate să se vadă în scăderea preţurilor la facturile de energie.

”Durata de implementare medie variază între două săptămâni şi şase luni de zile. Eu cred că un orizont rezonabil de timp ar putea să fie aproximativ şase luni, un an, până la care să vedem primele efecte. Ceea ce pot să vă spun, analizând comparatorul de preţuri, în această dimineaţă, înainte de a intra în conferinţa de presă, după discuţiile de acum două luni, în care am agreat acest pact între stat şi privat, prin care am convenit că este extrem de important să avem o reducere a preţului, cred că a contat foarte mult şi faptul că avem deja trei oferte care sunt sub preţul plafonat la 1,30 lei, înainte de data de 1 iulie, şi care sunt la 1,10 lei, 1,20 lei, 1,30 lei”, a spus el.

Prețurile practicate de cei mai mari furnizori de energie din România, potrivit ANRE:

► Hidroelectrica: de la 1,07 lei/KWh

► Nova Power: de la 1,19 lei/KWh

► PPC (fosta Enel): de la 1,30 lei/KWh

► E.ON: de la 1,36 lei/KWh

► Engie România: de la 1,40 lei/KWh

► Electrica: de la 1,50 lei/KWh

El a menţionat că, încă de la începutul mandatului, ştiind că de la 1 iulie va fi eliminată schema de plafonare a preţului la energia electrică şi automat, pentru foarte mulţi consumatori care aveau preţul plafonat la 0,68 lei per kWh, să aibă o creştere foarte mare a preţului, a instituit acea schemă de ajutor, prin care persoanele vulnerabile cu venituri sub 1.950 lei vor primi acel voucher în valoare de 50 lei, iar platforma informatică a fost livrată la timp.

”Odată ce am terminat această etapă, colegii mei de la Ministerul Muncii, împreună cu cei de la Poşta Română, operaţionalizează sistemul şi vor trimite aceste carduri în cursul lunii septembrie. Dar ce e foarte important e că acei oameni care aveau înainte facturi de 60-70 de lei, în urma schemei de plafonare care a fost eliminată la 1 iulie, cu o decizie luată în anul 2024, ca să fie foarte clar, vor avea o creştere la aproximativ 130-140 de lei, cei 50 de lei acordaţi prin aceste vouchere vor acoperi aproximativ 60-70% din această creştere pentru consumatorii cu venituri mici. Deci, depinde foarte mult de data la care s-au înscris în platforma informatică, atât beneficiarii cât şi dacă cei de la primărie sau de la Poşta, i-au înscris în platforma informatică”, a menţionat ministrul, adăugând că în momentul de faţă acest contract este gestionat de către Ministerul Muncii şi Poşta Română.

”Ştiu că ei lucrează aplicat, nu vreau să sune a fugă de răspundere, dar ceea ce a trebuit să facem, să instituim această schemă, să pregătim aplicaţia informatică, să avem legătură cu operatorii care să îşi actualizeze sistemele informatice pentru acest mecanism, am făcut deja. Acum am toată încrederea în colegii mei de la Ministerul Muncii că ştiu ce au de făcut şi că vor trimite la timp aceste vouchere, pentru ca oamenii să-şi poată păti la timp facturile, fără penalităţi”, a mai spus el.

Plafonarea la energie electrică a expirat de la 1 iulie 2025

Începând cu data de 1 iulie 2025, schema de sprijin pentru energie electrică prevăzută de OUG nr. 6/2025 a luat sfârșit, iar prețurile finale plafonate de care au beneficiat românii nu au mai fost aplicabile pentru consumatorii din piața de energie electrică.

Astfel, prețul final al energiei electrice care facturat începând cu data de 1 iulie 2025 este cel din contractul de furnizare, mai precis preţul comunicat către tine la momentul încheierii contractului sau cel comunicat odată cu actualizarea condiţiilor economice, respectiv actualizarea ofertei comerciale.

Consumatorii casnici vulnerabili pot beneficia din partea statului român de sprijin financiar în valoare de 50 lei/lună, sub forma unui tichet electronic de energie pentru achitarea facturilor. Această măsură de protecție socială este aplicabilă pentru intervalul 1 iulie 2025 – 31 martie 2026. Află AICI cum se pot completa cererile pentru tichetele de energie.

Beneficiul se acordă per gospodărie, nu pe persoană fizică, a explicat ministrul, Muncii Florin Manole, într-un interviu acordat ȘtirileProTV.

Spre exemplu, înainte de 1 iulie, la un consum de 100 kWh pe lună, un client plătea cel mult 68 lei, pentru că prețul unui kWh era plafonat la 0,68 lei.

Prin eliminarea subvenției de la stat, noul preț plătit a fost cel din contract, care, în unele cazuri, a fost dublu față de plafon. Să zicem că a devenit 1,35 lei, o ofertă de mijloc. Așadar, factura s-a dublat la același consum. Dar dacă omul a consumat cu 50% mai multă electricitate, pe timp de caniculă, factura aproape s-a triplat, au calculat furnizorii.

După ce facturile la electricitate au venit duble sau chiar triple pentru unii români în luna august, Asociația Furnizorilor de Energie a venit cu lămuriri. Canicula, sistarea subvenționării prețurilor și creșterea TVA au mărit facturile.

