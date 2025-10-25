Rogobete: S-a format ideea că la spitalul public te duci să mori, iar la spitalul privat totul este roz. Ne-a făcut mult rău

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, consideră că în mentalul colectiv s-a creat ideea că la spitalul public te duci să mori, iar la spitalul privat totul este roz, ”dacă ai bani”.

Ministrul Sănătății a precizat că a sosit momentul să vorbim despre sistemul de sănătate şi atât, format dintr-o componentă publică şi una privată.

Alexandru Rogobete a fost întrebat, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic, cum priveşte disputa spital de stat versus spital privat. ”Trebuie să înceteze urgent”, a replicat ministrul.

El a fost întrebat dacă această dispută mai poate înceta. ”Da, cred că da. Cred cu tărie că da şi lucrez în direcţia asta. Ani la rând s-a vorbit despre spitalul public versus spitalul privat. Acest versus a făcut foarte mult rău sistemului, de fapt. Pentru că a modificat mentalul colectiv. În mentalul colectiv s-a creat această idee, că la spitalul public te duci să mori, iar la spitalul privat totul este roz. Dacă ai bani. Ori eu cred că a sosit momentul să vorbim despre sistemul de sănătate, punct, care este format dintr-o componentă publică sau din anumite servicii oferite în regim public şi despre o componentă privată sau despre servicii medicale oferite în regim privat”, a afirmat ministrul Sănătăţii.

Ministrul vrea să se ajungă la acceptarea faptului că avme un sistem unic de sănătate

Rogobete a precizat că suntem în punctul în care foarte multe servicii sunt egale din punct de vedere public-privat.

”Şi vă dau un exemplu, serviciile de radioterapie. În sistemul public, în perioada 2023-2024, Ministerul Sănătăţii a construit şi dat în folosinţă 12 centre de radioterapie publice, în toată ţara, şi sigur că există şi centre de radioterapie private. Ele sunt decontate identic. Pacientul nu plăteşte nimic, nici suplimentar, nici la public, nici la privat, iar regimul este, din punct de vedere medical, unitar. Eu cred că dacă reuşim să depăşim acest ”versus” care ne-a făcut mult rău şi ajungem să stabilim un parteneriat corect, transparent şi de bună credinţă între cele două sisteme, doar aşa putem dezvolta, de fapt un sistem unic de sănătate”, a mai declarat Alexandru Rogobete.

