Ministrul Sănătății, discuții cu vicepreședintele Băncii Mondiale despre un nou Spital de Arși pentru adulți în Capitală

18-10-2025 | 17:26
Alexandru Rogobete Antonella Bassani
Facebook/Alexandru Rogobete

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a discutat la Washington D.C. cu vicepreşedintele Băncii Mondiale, Antonella Bassani, subliniind necesitatea construirii unui nou Spital de Arşi pentru adulţi în Capitală, o investiţie majoră aflată în pregătire.

Claudia Alionescu

O parte importantă a dialogului a vizat proiectele deja derulate împreună cu Banca Mondială, printre care Centrul de Arşi de la Timişoara, care va fi finalizat la finalul acestui an, Centrul de Arşi de la Târgu Mureş, programat pentru începutul anului viitor şi Centrul pentru copii cu arsuri grave de la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din Bucureşti, care va fi finalizat anul viitor.

Ministrul Sǎnǎtǎţii, Alexandru Rogobete, a participat, la sediul central al Băncii Mondiale din Washington D.C., la o întâlnire şi o discuţie oficială cu vicepreşedintele Băncii Mondiale, Antonella Bassani, alături de ministrul finanţelor, Alexandru Nazare.

Întâlnirea a avut loc în prezenţa reprezentanţilor din bordul de conducere al Băncii Mondiale, precum şi a reprezentanţilor de conducere ai Băncii Mondiale din România şi din Europa, a mai precizat ministrul.

”Discuţiile din sectorul sănătăţii s-au axat pe continuarea reformelor şi a procesului de reaşezare a serviciilor medicale, în special pe modul în care sunt decontate serviciile către unităţile sanitare, pe digitalizarea sistemului medical şi pe accelerarea investiţiilor în infrastructură, pentru ca pacienţii să beneficieze de condiţii moderne de tratament, iar medicii de tehnologie de ultimă generaţie”, arată Rogobete.

Ministrul Sănătăţii precizează că, de asemenea, pentru sectorul sănătăţii, s-a discutat despre importanţa şi necesitatea parteneriatelor publice-private, atât pentru dezvoltarea infrastructurii medicale, cât şi pentru zona de digitalizare şi reformă, ca instrumente care pot accelera implementarea şi eficientizarea proiectelor strategice.

”Am discutat, totodată, despre extinderea capacităţii de răspuns a României, atât prin creşterea numărului de paturi ATI complet dotate, cât şi prin integrarea tehnologiei în siguranţa pacientului – un pas esenţial pentru o medicină eficientă şi sigură”, a arătat ministrul.

Alexandru Rogobete a mai spus că o parte importantă a dialogului a vizat proiectele deja derulate împreună cu Banca Mondială, printre care:

-Centrul de Arşi de la Timişoara, care va fi finalizat la finalul acestui an;

-Centrul de Arşi de la Târgu Mureş, programat pentru începutul anului viitor;

-Centrul pentru copii cu arsuri grave de la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din Bucureşti, care va fi finalizat anul viitor.

”Totodată, am punctat necesitatea construirii unui nou Spital de Arşi pentru Adulţi în Bucureşti, o investiţie majoră pe care o pregătim în perioada următoare. Cred cu tărie că parteneriatul strâns dintre România, Banca Mondială şi Statele Unite ale Americii este unul strategic şi esenţial pentru dezvoltarea sistemului nostru de sănătate. Încrederea ne face bine, mai ales atunci când putem pune pe masa partenerilor noştri proiecte reale, nu doar planuri pe hârtie, proiecte care se întâmplă, aici şi acum”, subliniază ministrul Sănătăţii.

Dată publicare: 18-10-2025 17:22

