Ministrul Rogobete, după tragedia din Constanța: „Am găsit avize emise «din pix», proceduri ignorate și decizii dictate”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că a analizat Raportul Corpului de Control și al Inspecției Sanitare de Stat privind tragedia din Constanța, unde o femeie a murit după ce a născut într-un spital privat.

„Am găsit avize emise «din pix», proceduri ignorate și decizii dictate de profit, nu de responsabilitate", a anunțat ministrul, precizând că va detalia concluziile verificărilor în cursul zilei de miercuri.

„Este revoltător și inadmisibil”

„Împreună cu echipa mea, am finalizat analiza Raportului Corpului de Control și al Inspecției Sanitare de Stat privind tragedia din Constanța. O tânără mămică a murit într-un loc în care viața și încrederea ar fi trebuit să fie sfinte. În schimb, am găsit avize emise «din pix», proceduri ignorate și decizii dictate de profit, nu de responsabilitate. Este revoltător și inadmisibil!”, a scris pe Facebook ministrul Sănătății.

Alexandru Rogobete anunță că nu va rămâne impasibil.

„Indolența, nepăsarea și falsa putere a unora au costat o viață. Nu voi accepta privilegii peste lege, nu voi accepta minciuna și complicitatea în sistem. Dacă până acum avizele s-au emis fără verificări, dacă alții au ales să închidă ochii, eu nu voi face la fel. Eu nu închid ochii — îi deschid larg și acționez. Vreau să fie limpede: indiferent cine sunt proprietarii clinicii, indiferent cine a semnat sau a girat aceste avize — vor pleca acasă toți cei care au contribuit la această tragedie", a mai transmis ministrul.

Miercuri, la ora 14:30, Rogobete anunță că va prezenta public concluziile.

Cazul care a declanșat verificările

O femeie în vârstă de 29 de ani a murit, în urma unor complicații apărute după ce a născut la o clinică privată din municipiul Constanța. După naștere, starea ei s-a agravat, femeia fiind dusă la Spitalul Clinic Județean de Urgență, dar medicii nu au reușit să o salveze. Polițiștii au deschis un dosar penal.

Unitatea medicală privată transmitea că are Secție ATI complet funcțională și că autorizația de funcționare a spitalului a fost reînnoită în luna martie a acestui an.

Amenzi și probleme constatate

Ulterior, spitalul privat din Constanța a fost amendat cu 30.000 de lei în urma controlului făcut de Inspecția Sanitară, la solicitarea ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete.

Sancțiunea a fost dată întrucât unitatea sanitară nu a putut face dovada buletinelor de analiză a tuturor probelor de autocontrol, conform planului de prevenire a infecțiilor nosocomiale.

Spitalul are autorizație de la DSP, are o structură funcțională aprobată de MS pentru 60 de paturi (inclusiv 3 de ATI) și are autorizație pentru o Unitate de Transfuzie Sanguină.

În ceea ce privește activitatea medicală și conduita terapeutică în cazul femeii, se va pronunța Colegiul Medicilor.

