Ministrul Rogobete, după tragedia din Constanța: „Am găsit avize emise «din pix», proceduri ignorate și decizii dictate”

Stiri actuale
22-10-2025 | 07:49
Alexandru Rogobete
Inquam Photos / Malina Norocea

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că a analizat Raportul Corpului de Control și al Inspecției Sanitare de Stat privind tragedia din Constanța, unde o femeie a murit după ce a născut într-un spital privat.

autor
Mihai Niculescu

Am găsit avize emise «din pix», proceduri ignorate și decizii dictate de profit, nu de responsabilitate", a anunțat ministrul, precizând că va detalia concluziile verificărilor în cursul zilei de miercuri.

„Este revoltător și inadmisibil”

Împreună cu echipa mea, am finalizat analiza Raportului Corpului de Control și al Inspecției Sanitare de Stat privind tragedia din Constanța. O tânără mămică a murit într-un loc în care viața și încrederea ar fi trebuit să fie sfinte. În schimb, am găsit avize emise «din pix», proceduri ignorate și decizii dictate de profit, nu de responsabilitate. Este revoltător și inadmisibil!, a scris pe Facebook ministrul Sănătății.

Alexandru Rogobete anunță că nu va rămâne impasibil.

Indolența, nepăsarea și falsa putere a unora au costat o viață. Nu voi accepta privilegii peste lege, nu voi accepta minciuna și complicitatea în sistem. Dacă până acum avizele s-au emis fără verificări, dacă alții au ales să închidă ochii, eu nu voi face la fel. Eu nu închid ochii — îi deschid larg și acționez. Vreau să fie limpede: indiferent cine sunt proprietarii clinicii, indiferent cine a semnat sau a girat aceste avize — vor pleca acasă toți cei care au contribuit la această tragedie", a mai transmis ministrul.

Citește și
Alexandru Rogobete
Ministrul Sănătății anunță controale în clinicile private, după ce o tânără a murit în urma nașterii la Constanța

Miercuri, la ora 14:30, Rogobete anunță că va prezenta public concluziile.

Cazul care a declanșat verificările

O femeie în vârstă de 29 de ani a murit, în urma unor complicații apărute după ce a născut la o clinică privată din municipiul Constanța. După naștere, starea ei s-a agravat, femeia fiind dusă la Spitalul Clinic Județean de Urgență, dar medicii nu au reușit să o salveze. Polițiștii au deschis un dosar penal.

Unitatea medicală privată transmitea că are Secție ATI complet funcțională și că autorizația de funcționare a spitalului a fost reînnoită în luna martie a acestui an.

Amenzi și probleme constatate

Ulterior, spitalul privat din Constanța a fost amendat cu 30.000 de lei în urma controlului făcut de Inspecția Sanitară, la solicitarea ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete.

Sancțiunea a fost dată întrucât unitatea sanitară nu a putut face dovada buletinelor de analiză a tuturor probelor de autocontrol, conform planului de prevenire a infecțiilor nosocomiale.

Spitalul are autorizație de la DSP, are o structură funcțională aprobată de MS pentru 60 de paturi (inclusiv 3 de ATI) și are autorizație pentru o Unitate de Transfuzie Sanguină.

În ceea ce privește activitatea medicală și conduita terapeutică în cazul femeii, se va pronunța Colegiul Medicilor.

Sursa: News.ro

Etichete: constanta, ancheta, Alexandru Rogobete,

Dată publicare: 22-10-2025 07:42

Articol recomandat de sport.ro
Atenție! Vorbește Dennis MAN of the Match, după ”dubla” reușită contra lui Napoli: ”Cea mai frumoasă seară din viața mea!”
Atenție! Vorbește Dennis MAN of the Match, după ”dubla” reușită contra lui Napoli: ”Cea mai frumoasă seară din viața mea!”
Citește și...
Ministrul Sănătății, discuții cu vicepreședintele Băncii Mondiale despre un nou Spital de Arși pentru adulți în Capitală
Stiri actuale
Ministrul Sănătății, discuții cu vicepreședintele Băncii Mondiale despre un nou Spital de Arși pentru adulți în Capitală

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a discutat la Washington D.C. cu vicepreşedintele Băncii Mondiale, Antonella Bassani, subliniind necesitatea construirii unui nou Spital de Arşi pentru adulţi în Capitală, o investiţie majoră aflată în pregătire.

Ministrul Sănătății anunță controale în clinicile private, după ce o tânără a murit în urma nașterii la Constanța
Stiri actuale
Ministrul Sănătății anunță controale în clinicile private, după ce o tânără a murit în urma nașterii la Constanța

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, duminică, în cadrul unei vizite efectuate în judeţul Vaslui, că vor fi demarate controale în clinicile private din întreaga ţară pentru a se vedea dacă se respectă normativele legale în vigoare.

Ministrul Sănătăţii: Reducem blocajul livrărilor de perfuzabile. Spitalele vor fi aprovizionate constant
Stiri actuale
Ministrul Sănătăţii: Reducem blocajul livrărilor de perfuzabile. Spitalele vor fi aprovizionate constant

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat vineri că va fi redus blocajul livrărilor de soluţii perfuzabile şi spitalele vor fi aprovizionate constant.

Ministrul Sănătăţii: A fost publicat proiectul de HG privind includerea pe listele de compensate a 37 de medicamente
Stiri Sanatate
Ministrul Sănătăţii: A fost publicat proiectul de HG privind includerea pe listele de compensate a 37 de medicamente

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că a fost publicat, pentru transparenţă, proiectul de hotărâre de Guvern care prevede includerea pe listele de medicamente compensate a 37 de molecule.

Vaccinarea anti-HPV, o prioritate pentru sănătatea publică. Ministrul Rogobete cere implicare din partea medicilor
Stiri Sanatate
Vaccinarea anti-HPV, o prioritate pentru sănătatea publică. Ministrul Rogobete cere implicare din partea medicilor

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat miercuri că vaccinarea HPV este importantă pentru toţi şi trebuie promovată către pacienţi cât se poate de mult, în special de către medici.

Recomandări
Cum au fost prinși de SRI cei doi spioni ai Rusiei care plănuiau să trimită colete incendiare. Detaliile complotului
Stiri actuale
Cum au fost prinși de SRI cei doi spioni ai Rusiei care plănuiau să trimită colete incendiare. Detaliile complotului

O operațiune internațională a serviciilor de informații a permis SRI și DIICOT să captureze, la București, doi ucraineni.

Tulcea, sub alertă timp de 90 de minute. RO-Alert, emis pentru posibila cădere de obiecte din spațiul aerian
Stiri actuale
Tulcea, sub alertă timp de 90 de minute. RO-Alert, emis pentru posibila cădere de obiecte din spațiul aerian

Autorităţile au transmis un nou mesaj RO-Alert în nordul judeţului Tulcea, avertizând asupra posibilităţii căderii de obiecte din spaţiul aerian.

Șeful NATO se întâlnește cu Trump la Washington, după întâlnirea „dificilă” a liderului SUA cu Volodimir Zelenski
Stiri externe
Șeful NATO se întâlnește cu Trump la Washington, după întâlnirea „dificilă” a liderului SUA cu Volodimir Zelenski

Secretarul general al NATO Mark Rutte efectuează marţi o vizită la Washington, pentru a se întâlni cu preşedintele american Donald Trump, anunţă echipa sa, relatează AFP.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 21 Octombrie 2025

45:42

Alt Text!
La Măruță
21 Octombrie 2025

01:30:54

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
21 Octombrie 2025

01:44:22

Alt Text!
ePlan
Ediția 3

15:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28