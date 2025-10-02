DSP Neamț a blocat un proiect de radioterapie pentru că se poate face la privat. Ministrul Sănătății: „Nu există justificare”

02-10-2025 | 20:49
Alexandru Rogobete
Agerpres

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că va semna ordinul pentru demiterea conducerii DSP Neamț întrucât a respins avizarea unui proiect tehnic pentru un corp nou de clădire al Spitalului Județean Neamț.

Lorena Mihăilă

De asemenea, instituția a impus eliminarea din proiect a laboratorului de radioterapie.

„Inconștiența administrativă, nepăsarea și lipsa de suport pentru dezvoltarea sistemului de sănătate nu vor fi tolerate în mandatul meu! Astăzi am fost informat că Direcția de Sănătate Publică Neamț a respins avizarea unui proiect tehnic pentru un corp nou de clădire al Spitalului Județean Neamț și, mai mult, a impus eliminarea din proiect a laboratorului de radioterapie. Explicația? Una 'de noaptea minții': faptul că, până la finalizarea lucrărilor, ar urma să fie dată în folosință o a doua clinică privată de radioterapie în Piatra Neamț. Nu există justificare! Nu există replică! Domnule director executiv DSP Neamț, vă mulțumesc pentru activitatea depusă, dar de astăzi drumurile noastre se despart. Mâine la prima oră voi semna ordinul pentru demiterea conducerii DSP Neamț. Este intolerabil!”, a scris ministrul pe Facebook.

Pacienții oncologici din Neamț și din întreaga regiune au nevoie de servicii moderne de radioterapie în spitalele publice, potrivit ministrului Sănătății.

„Rolul nostru nu este să blocăm dezvoltarea acestora, ci să creștem capacitatea de răspuns a sistemului medical și să oferim pacienților siguranță, tratament și speranță”, a susținut Alexandru Rogobete.

Sursa: StirilePROTV

Dată publicare: 02-10-2025 20:32

