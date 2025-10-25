Ministrul Sănătății explică de ce, la 10 ani de la Colectiv, România nu poate trata marii arși: „Pacienții mor cu zile”

25-10-2025 | 12:16
spital arsi Iasi
Ministerul Sanatatii

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, spune că România are 35 de paturi pentru pacienţii cu arsuri medii, iar cazurile grave sunt tratate în străinătate.

Aura Trif

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a fost întrebat, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic, de la Prima TV, de ce la 10 ani de la incendiul din clubul Colectiv avem pacienţi cu arsuri grave pe care îi transferăm în străinătate.

Când va fi finalizată construcția celor trei spitale pentru arși

”Pentru că timp de aproape şapte ani, statul român, Ministerul Sănătăţii, nu a fost în stare să construiască un spital de mari arşi. Am spus şapte ani şi nu zece ani pentru că în 2022 a început construcţia pentru trei centre de arşi grav în România: unul la Timişoara, care va fi finalizat anul acesta în decembrie şi probabil primul pacient va intra undeva în februarie-martie anul viitor, după ce se obţin, sigur, toate avizele de funcţionare. La Târgu Mureş, construcţia spitalului este avansată şi conform datelor tehnice, estimăm finalizarea lui undeva în aprilie anul viitor şi primul spital pentru copii cu arsuri grave în Bucureşti, la ”Grigore Alexandrescu”, unde lucrările sunt în desfăşurare, iar acestea sunt estimate pentru a fi finalizate în decembrie anul viitor. Vorbim de primele trei centre de arşi grav, cu adevărat centre de arşi grav în România care se construiesc după Revoluţie, iar construcţia lor a început la şapte ani după Colectiv”, a afirmat ministrul Sănătăţii.

El a precizat că atunci când a ajuns prima oară în Ministerul Sănătăţii, în 2021, a găsit blocate cele trei proiecte pentru spitalele de arşi.

”Când am intrat în 2021 (n.r. în Ministerul Sănătăţii), în noiembrie, împreună cu fostul ministru al Sănătăţii, cu profesorul Rafila, am găsit cele trei proiecte pentru spitalele de arşi complet blocate. Blocate de nepăsare, de birocraţie, de incompetenţă, nu am explicaţii, nici nu vreau să vorbesc şi nu pot să vorbesc despre ceea ce nu au făcut alţii. Prefer să vorbesc despre ceea ce facem concret până la urmă şi ceea ce fac concret din 2022 până în prezent”, a explicat ministrul Sănătăţii.

Dezinfectant
Etanolul ar putea fi interzis în spitale de UE. Experții avertizează că lipsa alternativelor riscă să amplifice infecțiile

Rogobete a fost întrebat ce se întâmplă cu centrul de arşi de la Spitalul Floreasca.

”Nu se respectau multe norme acolo, din păcate. În momentul de faţă, Spitalul Floreasca a pornit licitaţia pentru reorganizarea centrului. Am declarat în august, când am avut acel incident acolo, că ne-am ambiţionat să tratăm mai mult decât se poate, în condiţii corecte. Pe mine nu mă încălzeşte că am la Floreasca şase paturi în care teoretic pot trata cu pacienţi cu arsuri grave atât timp cât condiţiile de acolo nu sunt unele corespunzătoare şi atunci, cu actualul manager şi cu echipa de acolo, am convenit să reducem numărul de paturi de la şase la patru, iar în spaţiile pe care le câştigăm prin reducerea numărului de paturi, să realizăm toate spaţiile tehnice necesare pentru ca un centru să poată funcţiona”, a transmis Alexandru Rogobete.

El a mai declarat că la începutul anului viitor vor începe lucrările de modernizare.

”Licitaţia este demarată. Estimez, de asemenea, că anul viitor undeva în februarie-martie vor începe lucrările de modernizare şi reorganizare. Vorbim aici de o secţie care nu a mai fost modernizată şi în care nu s-a mai investit de peste aproape 10 ani de zile şi o astfel de modernizare era absolut necesară. Practic, noua unitate funcţională de arşi, nu centrul de arşi de la Floreasca, va avea patru boxe, patru paturi speciale pentru terapie intensivă pentru pacienţii cu arsuri grave. Investim şi reînnoim toate echipamentele medicale, realizăm un sistem de ventilaţie conform cu sisteme HVAC pentru reducerea încărcăturii microbiene în aerofloră şi sigur că lista poate continua”, a explicat Rogobete.

35 de paturi pentru arsuri medii

Întrebat dacă România nu are niciun pat pentru mari arşi, ministrul Sănătăţii a răspuns: ”În momentul de faţă România are 35 de paturi în care se pot trata pacienţi cu arsuri medii. Acele unităţi funcţionale de arşi, cele mai complexe, dacă doriţi. se află la Timişoara, respectiv la Bucureşti, la Bagdasar- Arseni”.

Ministrul a comentat şi faptul că pentru pacienţii cu arsuri grave este preferată varianta transferului în străinătate.

”Eu am avut o abordare puţin diferită şi poate asumată cu realitatea care există în spitalele din România cu privire la pacienţii cu arsuri grave. Am spus că nu este loc de orgolii. Nu câştigă nimeni nimic, eu ca ministru să vin cu acest orgoliu şi să spun ”Nu, putem să-i tratăm în România!”. Nu putem să-i tratăm. Drept dovadă că nu putem, am avut n exemple în care am ajuns la dezastre sau chiar la tragedii”, a afirmat ministrul Rogobete.

El a confirmat, răspunzând unei întrebări, că pacienţii cu arsuri grave mor cu zile dacă ne apucăm să îi tratăm în spitalele din România.

”Da, şi punem întreg sistemul în dificultate, punem medicii în dificultate, noi neavând infrastructura necesară. Şi atunci am ales de trei luni, patru luni, de când sunt ministru, de câte ori am avut un pacient cu arsuri pe o suprafaţă mai extinsă sau cu comorbidităţi asociate, fapt care complică, un pacient complex, un pacient cu arsuri grave, să îi transferăm în străinătate. Am transferat, am avut neşansa ca în acest mandat, periodic, tot la două săptămâni am avut câte un incident de acest gen. M-am confruntat practic cu această situaţie des. Am avut explozia de la Bacău, unde am avut şase pacienţi cu arsuri, apoi iată Rahova şi mulţi, mulţi alţi pacienţi cu astfel de situaţii. De câte ori a fost nevoie, am apelat la spitalele europene, i-am transferat”, a declarat Alexandru Rogobete.

Sursa: News.ro

ministerul sanatatii, pacienti, arsuri, colectiv, spitale

Dată publicare: 25-10-2025 12:16

