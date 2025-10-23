Examenul scris pentru specialiștii în Medicina de Urgență va fi reluat. Anunțul Ministrului Sănătății, după contestații

23-10-2025 | 17:14
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat joi că examenul pentru obținerea titlului de medic specialist în Medicina de Urgență va fi reluat pe 28 octombrie, la ora 10:00.

autor
Aura Trif

''Am luat această decizie în urma numeroaselor contestaţii depuse, începând cu 17 octombrie, de către candidaţii care au semnalat nereguli în organizarea probei scrise. S-au înregistrat întârzieri semnificative faţă de ora oficială de începere, precum şi probleme legate de formularea chestionarelor, unele întrebări fiind considerate neclare sau fără legătură directă cu tematica de concurs. Astfel de situaţii nu pot fi ignorate atunci când vorbim despre un examen care certifică pregătirea şi competenţa profesională a medicilor'', a scris ministrul pe Facebook.

Potrivit acestuia, fiecare candidat trebuie să beneficieze de condiţii egale şi de un proces de evaluare corect, riguros şi transparent.

''Reluarea probei scrise pentru specialitatea Medicină de Urgenţă este o măsură necesară pentru ca examenul să se desfăşoare conform standardelor pe care le impune un act de evaluare profesională. În calitate de ministru al Sănătăţii, îmi asum responsabilitatea de a garanta transparenţa, profesionalismul şi integritatea tuturor examenelor organizate în sistemul medical'', a transmis Rogobete.

Sursa: Agerpres

Etichete: ministrul sanatatii, examen, contestatii, medicina, ATI, Alexandru Rogobete,

Dată publicare: 23-10-2025 17:14

