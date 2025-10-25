Rogobete: Se lucrează la o regândire a atribuţiilor DSP-urilor. S-a pierdut total controlul administrativ şi legislativ

25-10-2025 | 07:31
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, vineri, că se lucrează la o reorganizare a Direcţiilor de Sănătate Publică, cu separarea clară între sănătatea publică şi inspecţia sanitară, precum şi schimbarea modalităţii de avizare sanitară.

Mihaela Ivăncică

"Lucrez cu echipa mea din Ministerul Sănătăţii, dar şi cu oameni din sănătatea publică, la o regândire a atribuţiilor, în primă fază, a Direcţiilor de Sănătate Publică. O separare clară a zonei de sănătate publică din cadrul Direcţiilor şi din zona de inspecţie sanitară de stat astfel încât inspectorii sanitari să nu mai fie în subordinea directorilor executivi din cadrul direcţiilor de sănătate publică. O regândire a modului în care sunt acordate avizele sanitare de funcţionare, pentru că de la începutul anului am depistat vreo trei sau patru avize emise ilegal", a declarat ministrul Sănătăţii, într-o conferinţă de presă.

Potrivit acestuia, a fost identificată o pierdere de control administrativ şi legislativ asupra Direcţiilor de Sănătate Publică, motiv pentru care se impun reforme şi modificări legislative ample.

"Din punctul meu de vedere, s-a pierdut total controlul administrativ şi legislativ asupra acestor Direcţii de Sănătate Publică. Da, trebuie reorganizate. Dar nu doar reorganizate, ci regândită legislaţia şi modul lor de funcţionare", a declarat Alexandru Rogobete. 

ANIMAȚIE. Filmul tentativei de sabotaj din București. Ce au descoperit anchetatorii în coletele spionilor trimiși de Rusia

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 25-10-2025 07:31

Examenul scris pentru specialiștii în Medicina de Urgență va fi reluat. Anunțul Ministrului Sănătății, după contestații
Stiri Educatie
Examenul scris pentru specialiștii în Medicina de Urgență va fi reluat. Anunțul Ministrului Sănătății, după contestații

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat joi că examenul pentru obținerea titlului de medic specialist în Medicina de Urgență va fi reluat pe 28 octombrie, la ora 10:00.

Ministrul Sănătății, după tragedia din Constanța: „Sângele pentru pacienţi era ţinut într-un frigider de uz casnic, neavizat"
Stiri actuale
Ministrul Sănătății, după tragedia din Constanța: „Sângele pentru pacienţi era ţinut într-un frigider de uz casnic, neavizat”

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat miercuri că spitalul privat Armonia din Constanţa funcţionează ilegal într-un imobil cu destinaţie hotel, iar secţia ATI este o improvizaţie periculoasă, neconformă cu normele legale.

Ministrul Rogobete, după tragedia din Constanța: „Am găsit avize emise «din pix», proceduri ignorate și decizii dictate"
Stiri actuale
Ministrul Rogobete, după tragedia din Constanța: „Am găsit avize emise «din pix», proceduri ignorate și decizii dictate”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că a analizat Raportul Corpului de Control și al Inspecției Sanitare de Stat privind tragedia din Constanța, unde o femeie a murit după ce a născut într-un spital privat.

Ministrul Sănătății, discuții cu vicepreședintele Băncii Mondiale despre un nou Spital de Arși pentru adulți în Capitală
Stiri actuale
Ministrul Sănătății, discuții cu vicepreședintele Băncii Mondiale despre un nou Spital de Arși pentru adulți în Capitală

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a discutat la Washington D.C. cu vicepreşedintele Băncii Mondiale, Antonella Bassani, subliniind necesitatea construirii unui nou Spital de Arşi pentru adulţi în Capitală, o investiţie majoră aflată în pregătire.

A fost organizat un flux medical special pentru locatarii evacuaţi după explozie şi care au nevoie de tratamente cronice
Stiri actuale
A fost organizat un flux medical special pentru locatarii evacuaţi după explozie şi care au nevoie de tratamente cronice

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că a fost organizat un flux medical pentru persoanele evacuate în urma exploziei care a avut loc vineri dimineaţă în Sectorul 5

ANIMAȚIE. Filmul tentativei de sabotaj de la Nova Post București. Ce au descoperit anchetatorii în coletele spionilor Rusiei
Stiri Justitie
ANIMAȚIE. Filmul tentativei de sabotaj de la Nova Post București. Ce au descoperit anchetatorii în coletele spionilor Rusiei

Ies la iveală detalii terifiante despre planul celor doi ucraineni, care ar fi fost coordonați de Federația Rusă să provoace un dezastru la sediul companiei de curierat Nova Post din București.

Nou motiv de gâlceavă în coaliție: „legile paralele" pe Justiție. PSD vrea propria lege privind pensiile magistraților
Stiri Politice
Nou motiv de gâlceavă în coaliție: „legile paralele” pe Justiție. PSD vrea propria lege privind pensiile magistraților

După atacuri repetate la adresa premierului, social-democrații forțează și vor să facă un nou proiect de lege privind pensiile magistraților.

Tot ce trebuie să știi despre „perla ortodoxiei" - Catedrala Națională. Concept, caracteristici, cost estimat. GALERIE FOTO
Stiri actuale
Tot ce trebuie să știi despre „perla ortodoxiei” - Catedrala Națională. Concept, caracteristici, cost estimat. GALERIE FOTO

Sfinţirea Catedralei Naţionale (Catedrala Mântuirii Neamului) va avea loc duminică, 26 octombrie 2025, şi va marca Centenarul Patriarhiei Române.  

