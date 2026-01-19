Mihaela Bilic a explicat cum a scăpat de ochelari. „De azi pe mâine îți recapeți vederea de altădată”

Mihaela Bilic a reușit să scape de ochelari, la 55 de ani. Medicul nutriționist a suferit o operație, în primele zile ale anului, iar rezultatele au fost spectaculoase.

Mihaela Bilic și-a relatat experiența pe pagina de Facebook, explicând că o asemenea intervenție este de cele mai multe ori evitată din rațiuni de...curaj.

„Cum am început anul? Cu alți ochi. La propriu!

Oare v-ați gândit vreodată cum e să nu mai vezi clar mâncarea din farfurie și nici fața omului cu care vorbești? Îngrozitor, umilitor, întristător!

Câtă vreme ochii sunt buni și vezi bine, consideri că așa e normal. Apoi încep să vezi scrisul în ceață, să ai dureri de cap și să-ți tai unghiile odată cu pătrunjelul pentru ciorbă. Și asta pare că e normal, odată cu îmbătrânirea.

Mai devreme sau mai târziu cu toții ajungem să purtăm ochelari, vârsta își spune cuvântul și ochiul trebuie ajutat. Însă ce te faci când nu te poți obișnui nici cu ochelari, nici cu lentile de contact, când nu poți citi mai mult de 20 de pagini fără să-ți explodeze capul de durere, când realizezi că ar trebui să porți nu una, ci două perechi de ochelari?!?” a povestit Mihaela cum a ajuns la decizia unei intervenții chirurgicale.

„Poate că îmbătrânirea e normală, dar nu e normal să te transformi într-o cârtiță oarbă care stă în canapea cu ochii în tavan. Resemnarea în fața vârstei și limitarea activităților practice prin gospodărie sunt greu spre imposibil de acceptat. Ce faci când ochelarii nu sunt de ajutor? Schimbi ochii, adică chirurgie!” a adăugat ea.

Curajul este esențial

Mihaela Bilic a mai spus că e nevoie de „curaj” pentru a semna declarația pe proprie răspundere, înainte de operație.

„Știu că sună sperietor și chiar îți trebuie curaj să semnezi pe proprie răspundere că vrei operație de schimbare de cristalin pe un cristalin sănătos. Doctorii recomandă prudența, dar eu n-am vrut să aștept până la 70 de ani ca să fac cataractă și să mă operez. Pentru mine calitatea vieții este mai importantă, vreau să fiu un om activ și informat, am nevoie de ochi buni acum, la 55 de ani!

Dorința de a citi a fost mai mare decât frica de a mă opera și mă bucur că am luat decizia asta! Nu știu cat este de complicată intervenția pentru chirurg, însă pentru pacient este miraculos- de azi pe mâine îți recapeți vederea de altădată”.

„În naivitatea mea chiar l-am întrebat pe medic de ce nu apelează toată lumea la operație, dacă totul este atât de simplu și rapid? Iar răspunsul a fost neașteptat: “de frică”!” a mărturist medicul nutriționist.

Concluzia: „La mine a fost nevoie de 2 cristaline diferite ca să fie corectat și astigmatismul și deficitul de vedere pentru aproape și la distanță. Acum totul a devenit limpede precum cristalul, am zero dioptrii și am scăpat de ochelari! Performanțele medicale în domeniul oftalmologiei sunt uluitoare, merită să avem curajul să ne “reparăm”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













