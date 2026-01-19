Sfatul tăios al lui Donald Trump pentru Europa în disputa privind Groenlanda. Cum se va răzbuna pe liderii EU dacă va pierde

19-01-2026 | 22:50
Președintele SUA, Donald Trump, a sfătuit Europa să se concentreze mai degrabă pe războiul din Ucraina și nu pe Groenlanda.

Într-un interviu acordat postului NBC News, liderul de la Casa Albă i-a criticat pe liderii UE care se opun eforturilor sale de a putea obține controlul asupra insulei care se află sub autonomia Danemarcei.

„Europa ar trebui să se concentreze asupra războiului cu Rusia și Ucraina, pentru că, sincer, vedeți ce le-a adus asta. Europa ar trebui să se concentreze asupra acestui lucru, nu asupra Groenlandei”, a spus Donald Trump, pentru NBC News, citat de Ukrainska Pravda.

Când a fost întrebat dacă va impune tarife țărilor europene în cazul în care nu se ajunge la un acord privind Groenlanda, Trump a răspuns: „Da, 100%”.

Președintele SUA a refuzat să răspundă la întrebarea dacă ar folosi forța pentru a cuceri insula.

Citește și
Donald Trump
Summit UE de urgență la Bruxelles, după taxele anunțate de Trump. Planul de 93 de miliarde de dolari pregătit de europeni

În același interviu, Trump a respins și opinia că Norvegia nu are nicio influență asupra acordării Premiului Nobel pentru Pace.

„Norvegia controlează totul, în ciuda a ceea ce spun ei”, a declarat el pentru NBC News.

Anterior, Bloomberg a raportat că Trump a trimis o scrisoare prim-ministrului norvegian Jonas Gahr Støre, în care a legat declarațiile sale despre intenția de a prelua controlul asupra Groenlandei de faptul că nu i s-a acordat Premiul Nobel pentru Pace.

Pe 17 ianuarie, Trump a anunțat introducerea de tarife împotriva unui număr de țări care se opun poziției sale privind Groenlanda.
Înainte de aceasta, Danemarca a trimis echipament militar și o unitate militară avansată în Groenlanda pentru a pregăti sosirea unor forțe armate mai mari și a altor unități aliate pentru exerciții militare. Mai multe țări și-au desfășurat, de asemenea, trupele.

Sursa: Ukrainska Pravda

