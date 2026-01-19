Sfatul tăios al lui Donald Trump pentru Europa în disputa privind Groenlanda. Cum se va răzbuna pe liderii EU dacă va pierde

Președintele SUA, Donald Trump, a sfătuit Europa să se concentreze mai degrabă pe războiul din Ucraina și nu pe Groenlanda.

Într-un interviu acordat postului NBC News, liderul de la Casa Albă i-a criticat pe liderii UE care se opun eforturilor sale de a putea obține controlul asupra insulei care se află sub autonomia Danemarcei.

„Europa ar trebui să se concentreze asupra războiului cu Rusia și Ucraina, pentru că, sincer, vedeți ce le-a adus asta. Europa ar trebui să se concentreze asupra acestui lucru, nu asupra Groenlandei”, a spus Donald Trump, pentru NBC News, citat de Ukrainska Pravda.

Când a fost întrebat dacă va impune tarife țărilor europene în cazul în care nu se ajunge la un acord privind Groenlanda, Trump a răspuns: „Da, 100%”.

Președintele SUA a refuzat să răspundă la întrebarea dacă ar folosi forța pentru a cuceri insula.

În același interviu, Trump a respins și opinia că Norvegia nu are nicio influență asupra acordării Premiului Nobel pentru Pace.

„Norvegia controlează totul, în ciuda a ceea ce spun ei”, a declarat el pentru NBC News.

Anterior, Bloomberg a raportat că Trump a trimis o scrisoare prim-ministrului norvegian Jonas Gahr Støre, în care a legat declarațiile sale despre intenția de a prelua controlul asupra Groenlandei de faptul că nu i s-a acordat Premiul Nobel pentru Pace.

Pe 17 ianuarie, Trump a anunțat introducerea de tarife împotriva unui număr de țări care se opun poziției sale privind Groenlanda.

Înainte de aceasta, Danemarca a trimis echipament militar și o unitate militară avansată în Groenlanda pentru a pregăti sosirea unor forțe armate mai mari și a altor unități aliate pentru exerciții militare. Mai multe țări și-au desfășurat, de asemenea, trupele.

