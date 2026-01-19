Elon Musk cere până la 134 mld. dolari de la OpenAI şi Microsoft, invocând câştiguri necuvenite din sprijinul său iniţial

Elon Musk cere despăgubiri de până la 134 de miliarde de dolari de la OpenAI şi Microsoft, acuzând că cele două companii au obţinut „câştiguri necuvenite” datorită sprijinului său iniţial, potrivit unui document depus la un tribunal federal din SUA.

autor
Ioana Andreescu

În dosarul depus vineri, Musk susţine că fără implicarea sa directă „nu ar fi existat OpenAI”, afirmând că a oferit „cea mai mare parte a finanţării iniţiale”, a sprijinit recrutarea, a deschis accesul la contacte strategice şi a conferit credibilitate proiectului în perioada 2015–2018, când organizaţia era o mică iniţiativă non-profit. Avocaţii săi spun că Musk a contribuit cu aproximativ 38 de milioane de dolari, reprezentând circa 60% din seed funding.

Rolul lui Musk în lansarea OpenAI

„Fără Elon Musk nu ar fi existat OpenAI. El a oferit cea mai mare parte a finanţării iniţiale, şi-a pus reputaţia în joc şi i-a învăţat tot ce ştia despre scalarea unei afaceri”, a declarat pentru Reuters avocatul său principal, Steven Molo.

Musk susţine că valoarea contribuţiilor sale, calculată de expertul financiar C. Paul Wazzan, justifică cererea uriaşă de despăgubiri, argumentând că un investitor timpuriu poate obţine câştiguri „cu multe ordine de magnitudine peste investiţia iniţială”.

OpenAI respinge cererea, Microsoft nu comentează

OpenAI a respins cererea printr-un comunicat, numind-o „o pretenţie neserioasă” şi parte a unei „campanii de hărţuire” lansate de Musk, care între timp a părăsit organizaţia şi a fondat un competitor, xAI. Microsoft nu a comentat public asupra sumei pretinse.

Într-un alt dosar depus vineri, OpenAI şi Microsoft solicită limitarea prezentării expertului lui Musk în faţa juriului, afirmând că analiza acestuia este „inventată”, „neconfirmabilă”, „fără precedent” şi ar încerca să obţină „o transferare implauzibilă de miliarde de dolari de la o organizaţie non-profit către un fost donator devenit competitor”.

Un avocat al Microsoft a declarat anterior că nu există nicio dovadă că gigantul tehnologic „a ajutat sau a favorizat” vreo presupusă conduită ilegală a OpenAI.

Proces cu juriu, miză majoră pentru industria AI

Judecătorul federal din Oakland, California, a decis la începutul lunii că procesul va fi judecat de un juriu, cu începere în aprilie.

Musk acuză OpenAI că şi-a încălcat misiunea fondatoare prin restructurarea din ultimii ani, când organizaţia a trecut la un model hibrid, cu o entitate for-profit capabilă să atragă investiţii majore, inclusiv peste 10 miliarde de dolari de la Microsoft.

Dosarul depus de Musk precizează că acesta ar putea solicita şi daune punitive, precum şi alte penalităţi, inclusiv o posibilă ordonanţă judecătorească, dacă juriul stabileşte vinovăţia uneia dintre companii. Documentul nu specifică însă natura exactă a unei eventuale ordonanţe.

OpenAI şi Microsoft contestă în ansamblu calculele lui Musk, afirmând că metodologia expertului este „nesigură” şi ar putea induce în eroare juriul.

Procesul promite să fie unul dintre cele mai vizibile litigii din industria inteligenţei artificiale, punând faţă în faţă cel mai mare finanţator actual al OpenAI şi unul dintre fondatorii săi iniţiali, deveniţi între timp rivali direcţi.

Sursa: News.ro

