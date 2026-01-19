Procurorul militar Bogdan Pîrlog rămâne cu salariul tăiat după criticile aduse sistemului judiciar. Decizia, luată de ÎCCJ

19-01-2026 | 22:22
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins recursul procurorului militar Bogdan Pârlog împotriva unei decizii a Secţiei pentru procurori a CSM, care îl sancţionase pentru „încălcarea obligaţiilor de serviciu”.

Adrian Popovici

Prim-procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti, care a criticat sistemul judiciar la întâlnirea din decembrie 2025, cu preşedintele Nicuşor Dan, de la Cotroceni, i s-a reproşat că a emis un ordin prin care a dispus să nu fie respectat ordinul emis de procurorul ierarhic superior. Decizia de luni a instanţei supreme este definitivă.

„Astăzi, Completul de 5 judecători în materie civilă al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a soluţionat recursul formulat de domnul Bogdan Ciprian Pârlog, prim-procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti, în dosarul nr. 1590/1/2025, împotriva Hotărârii Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 7P din 11 iunie 2025. Prin hotărârea atacată, domnul procuror fusese sancţionat disciplinar cu diminuarea indemnizaţiei de încadrare brute lunare cu 10% pe o perioadă de 3 luni, în temeiul Legii nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor”, se arată într-un comunicat de presă al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Explicațiile ÎCCJ

Potrivit sursei citate, magistraţii Înaltei Curţi au respins recursul ca „nefondat” şi au constatat definitiv că abaterea disciplinară a fost săvârşită „cu vinovăţia cerută de lege, în raport cu circumstanţele concrete ale cauzei”.

„Instanţa supremă a reţinut comiterea abaterii disciplinare prevăzute de art. 271 lit. f) din Legea nr. 303/2022, constând în nerespectarea de către procuror a dispoziţiilor procurorului ierarhic superior, date în scris şi în conformitate cu legea. Abaterile disciplinare reţinute au vizat faptul că domnul procuror a emis un ordin prin care a dispus să nu fie respectat ordinul emis de procurorul ierarhic superior, respectiv de Procurorul general al Parchetului militar de pe lângă Curtea de Apel, încălcând astfel dispoziţiile legale în materie administrativă, principiul organizării ierarhice a parchetelor şi caracterul executoriu al unui act administrativ aflat în vigoare”, precizează sursa citată.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie subliniază că respectivele dispoziţii nu priveau modalitatea de soluţionare a unor cauze.

„Prin sancţiunea disciplinară definitivă aplicată, Înalta Curte delimitează clar între autonomia profesională a magistraţilor şi obligaţia de a respecta dispoziţiile administrative legale, reafirmând principiul legalităţii şi al respectării statutului profesional”, se mai arată în comunicatul citat.

Procurorul militar Bogdan Pârlog conduce Asociaţia profesională a procurorilor „Iniţiativa pentru Justiţie”, care a făcut, în iunile anul trecut, un apel la preşedintele Nicuşor Dan să sesizeze Curtea Constituţională asupra existenţei unui conflict de natură constituţională între autoritatea judecătorească şi Parlament, întrucât CSM ar fi declanşat prematur procedura de desemnare a preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, fără un fundament legal.

Bogdan Pârlog a participat în decembrie 2025 la întâlnirea de la Cotroceni dinte magistraţi şi şeful statului, unde a criticat sistemul judiciar şi a denunţat colaborarea dintre oameni din interiorul acestui sistem şi cei din afara sistemului.

Preşedintele Asociaţiei Iniţiativa pentru Justiţie, procurorul militar Bogdan Pîrlog, a afirmat, luni, la întâlnirea cu magistraţii de la Palatul Cotroceni, că găşti din interiorul sistemului judiciar şi-au dat mâna cu găşti din afara sistemului, iar fiecare pe palierul lui de competenţă a reuşit să aducă un sistem judiciar, care nu era perfect, în stare de moarte clinică. El a explicat că orice încercare de resuscitare trebuie făcută tot în mod conjugat.

”Situaţia în care se află sistemul judiciar la acest moment nu s-a produs ca urmare a acţiunii unor forţe interne, şi nici a acţiunii unor forţe externe, ci s-a produs în momentul în care găşti din interiorul sistemului şi-au dat mâna cu găşti din afara sistemului şi, conjugat, fiecare pe palierul lui de competenţă, a reuşit să aducă în stare de moarte clinică un sistem judiciar care, într-adevăr, nu era perfect şi care avea o serie de probleme reale. De aceea, din punctul nostru de vedere, orice încercare de resuscitare sau de reparare trebuie făcută tot conjugat, altfel nu va exista absolut nicio valenţă practică a demersurilor de reparare”, a declarat atunci Bogdan Pîrlog.

News.ro

