PNL îl readuce în prim-plan pe fostul președinte al PC, liberal din 2020. Funcția pentru care a fost propus

19-01-2026 | 22:36
lideri pnl
Biroul Politic Naţional al PNL a decis, luni, ca Daniel Constantin, fost președinte al Partidului Conservator și mebru al formațiunii din 2020, să fie propus pentru funcţia de preşedinte al Agenţiei Române pentru Investiţii şi Comerţ Exterior.

Adrian Popovici

Conform unui comunicat al PNL, în prima şedinţă a conducerii liberalilor din acest an au fost aprobate două propuneri ale partidului pentru ocuparea unor funcţii publice.

Astfel, Daniel Constantin a fost propus pentru funcţia de preşedinte al Agenţiei Române pentru Investiţii şi Comerţ Exterior (ARICE), instituţie aflată în subordinea Guvernului României, iar Adrian Zvîncă pentru funcţia de preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), instituţie care funcţionează sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale.

Daniel Constantin a fost deputat, ministru al Agriculturii şi ministru al Mediului, preşedinte al Partidului Conservator, copreşedinte al Partidului Alianţa Liberalilor şi Democraţilor şi fondator al Partidului Pro Romania. Din ianuarie 2020 a intrat în PNL.

Adrian Zvîncă a fost secretar de stat la MMFTSS. 

