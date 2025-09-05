Greșelile părinților privind alimentația la copii. Nutriționistul Mihaela Bilic explică cum arată un meniu echilibrat

Doctor de bine
05-09-2025 | 09:47
×
Codul embed a fost copiat

În primii șapte ani de viată învățăm să mâncăm. Ce învățăm - bine sau mai puțin bine - vom repeta zi de zi.

autor
Mihaela Bilic

Luna septembrie este despre întoarcerea la școală, lecții și învățat. Învățăm să scriem și să citim, trebuie să învățăm și să mâncăm, iar asta se face în copilărie, la școală și în familie.

Educația în nutriție este parte integrantă din educația de bază a unui copil. Mâncăm în fiecare zi și chiar de mai multe ori pe zi, iar alegerile pe care le facem influențează funcționarea și dezvoltarea organismului.

Așa cum învățăm geografie, istorie și biologie e nevoie să învățăm care sunt nutrienții, ce rol au, în ce alimente îi găsim.

Tot în copilărie se învață noțiunea de porție corectă, care este ritmul meselor și relația cu mâncarea. Dacă stabilim principiile corecte ale unei alimentații echilibrate, scade riscul apariției unor obiceiuri periculoase: mâncat în exces, ronțăit între mese, ignorarea senzațiilor alimentare.

Citește și
Serena Williams
Serena Williams dezvăluie cum a slăbit. „Pur şi simplu nu reuşeam să ajung la greutatea ideală”. GALERIE FOTO

Care sunt greșelile pe care le facem

În general noi, românii, mâncăm prea mult. Părinții își răsfață copiii cu mâncare, le fac toate mofturile și cumpără produse ambalate doar pentru că au etichete frumos colorate. În familie s-a pierdut obiceiul de a sta la masă și de a mânca împreună cu ceilalți.

Mâncarea este de multe ori semipreparată, sandvișuri sau fast-food, nu se ține cont de cantitate și nici de ritmul meselor. Fiecare mănâncă ce vrea, cât vrea și când vrea, iar pentru copii este o tragedie, fără disciplină și reguli nu putem avea un comportament alimentar echilibrat.

O alimentație sănătoasă înseamnă puțin din tot

Deși pare simplu, este greu de pus în practică. O dietă diversificată trebuie să conțină minimum 15 ingrediente diferite în fiecare zi. Asta înseamnă mâncare gătită, produse proaspete și porții mici. Ori alimentația copiilor este mai degrabă monotonă, abundentă cantitativ, cu un conținut crescut de zahăr și produse ultra procesate.

Tot la capitolul echilibru intră și cunoașterea senzațiilor alimentare. Copiii trebuie să știe când le este foame și când s-au săturat. Au nevoie și de educație emoțională, să învețe care sunt emoțiile și să nu le confunde cu foamea.

Nu în ultimul rând e nevoie să demontăm miturile alimentare profund înrădăcinate în conștiința părinților. Dieta copiilor presupune un aport de grăsime mai mare decât în cazul adulților, mese mai multe și porțile mai mici. Copiii nu au voie să mănânce degresat sau vegetarian și nici la cură de slăbire nu trebuie puși.

Un stil de viață sănătos înseamnă mai mult decât o alimentație corectă. Dincolo de conținutul farfuriei, ritmul meselor și dimensiunea porției fac diferența. Deprinderea unor obiceiuri sănătoase are loc în copilărie și se bazează pe exemplul personal.

Nu poți cere copiilor să mănânce sănătos, dacă restul familiei nu face asta. Copiii sunt oglinda părinților, aveți grijă ce oglindiți!

Anchetă în Lisabona după accidentul de funicular. Printre victime nu se află români, a transmis MAE

Sursa: Pro TV

Etichete: copil, mancare, dieta,

Dată publicare: 05-09-2025 09:47

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Italienii anunță cutremur la Inter: Cristi Chivu, OUT? Mourinho, favorit să-i ia locul!
NEWS ALERT Italienii anunță cutremur la Inter: Cristi Chivu, OUT? Mourinho, favorit să-i ia locul!
Citește și...
Locul 1 în Europa la boli cardiovasculare: dieta românilor este tot mai încărcată de grăsimi nesănătoase
Stiri Sanatate
Locul 1 în Europa la boli cardiovasculare: dieta românilor este tot mai încărcată de grăsimi nesănătoase

Românii mănâncă din ce în ce mai multe grăsimi. Am ajuns să consumăm peste 100 de grame de grăsimi zilnic, însă mare parte dintre ele vin din alimente procesate și de slabă calitate.

Serena Williams dezvăluie cum a slăbit. „Pur şi simplu nu reuşeam să ajung la greutatea ideală”. GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Serena Williams dezvăluie cum a slăbit. „Pur şi simplu nu reuşeam să ajung la greutatea ideală”. GALERIE FOTO

Campioana de tenis Serena Williams a declarat joi că ia medicamente pentru slăbit, după ce a încercat fără succes să piardă în greutate prin dietă și exerciții fizice, după nașterea celor două fiice ale sale, Olympia și Adira, relatează NBC News.

Dieta cretană - secretul longevității mediteraneene într-o farfurie simplă. Cum mănâncă cei mai sănătoși oameni din lume
Stiri Sanatate
Dieta cretană - secretul longevității mediteraneene într-o farfurie simplă. Cum mănâncă cei mai sănătoși oameni din lume

Dieta cretană, parte a stilului alimentar mediteranean, se bazează pe ingrediente proaspete și ierburi aromatice, fiind asociată cu sănătatea de durată și longevitatea locuitorilor din Creta.  

Fenomen periculos pe rețelele sociale. Dieta „prințeselor Disney” pune viața adolescentelor în pericol
Stiri Sociale
Fenomen periculos pe rețelele sociale. Dieta „prințeselor Disney” pune viața adolescentelor în pericol

O nouă modă periculoasă lansată pe reţelele de socializare face tot mai multe victime printre adolescente.

Dieta Keto, o speranță pentru controlul epilepsiei la vârste mici. A fost introdusă în Spitalul Gomoiu
Doctor de bine
Dieta Keto, o speranță pentru controlul epilepsiei la vârste mici. A fost introdusă în Spitalul Gomoiu

Epilepsia, o afecțiune neurologică complexă, poate fi ținută sub control la vârste mici și cu ajutorul dietei keto, una dintre cele mai vechi variante de tratament.

Recomandări
Sindicaliştii din educaţie, către directori şi inspectori şcolari: Să nu-i amenințați pe cei care vor participa la miting
Stiri Educatie
Sindicaliştii din educaţie, către directori şi inspectori şcolari: Să nu-i amenințați pe cei care vor participa la miting

Sindicatele din educaţie invită cadrele didactice şi inspectorii şcolari să participe la mitingul şi marşul de luni organizate de Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ şi Federaţia Sindicatelor din Educaţie "Spiru Haret".

Putin ameninţă cu represalii dacă forţe NATO vor fi dislocate în Ucraina: ”Vor fi ținte legitime”
Stiri externe
Putin ameninţă cu represalii dacă forţe NATO vor fi dislocate în Ucraina: ”Vor fi ținte legitime”

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat vineri că eventualele trupe occidentale dislocate în Ucraina vor fi ţinte legitime pentru Moscova, relatează Reuters.

Ministrul Justiției le răspunde judecătorilor care au contestat reforma pensiilor speciale la CCR. Ce prevede proiectul
Stiri Justitie
Ministrul Justiției le răspunde judecătorilor care au contestat reforma pensiilor speciale la CCR. Ce prevede proiectul

Judecătorii ÎCCJ contestă la CCR legea care îi va obliga să se pensioneze la 65 de ani. Magistrații susțin că resping orice tentativă de a slăbi independența justiției. Între timp, instanțele își continuă protestul și judecă doar urgențele.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 4 Septembrie 2025

45:41

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 04 Septembrie 2025

01:31:02

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
4 Septembrie 2025

01:45:57

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Ce surprize se pregătesc in noul sezon de MASTER CHEF?

02:10

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28