Doi români au fost răniți în accidentul feroviar din Spania, confirmă MAE. Care e starea lor de sănătate

Stiri actuale
19-01-2026 | 16:43
accident feroviar spania
AFP

Doi români au fost răniți ușor în accidentul feroviar petrecut în regiunea Cordoba, Regatul Spaniei, a precizat MAE. Cei doi sunt în afara oricărui pericol.

autor
Lorena Mihăilă

 Reprezentanţii Consulatului General al României la Sevilla au comunicat telefonic cu cele două persoane de cetăţenie română, acestea confirmând că se află în afara oricărui pericol, conform unui comunicat al MAE.

Unul dintre români vorbea cu familia

Unul dintre români vorbea cu familia într-o videoconferință în momentul impactului, când telefonul i-a fost smuls din mână.

Au fost câteva ore de anxietate până când familia a aflat că el este bine, că a supravieţuit accidentului, scrie El Diario. Rudele şi prietenii celor dispăruţi aşteaptă informaţii după cel mai grav accident feroviar de mare viteză din istoria Spaniei.

Citește și
lac inghetat
Pericolul uriaș de pe lacurile înghețate. Cele cinci reguli care trebuie respectate în situația unui accident

Vagonul 8 al trenului Iryo este cel care a suferit cele mai grave avarii în acest teribil accident.

În interiorul său se aflau persoane care au supravieţuit, dar şi altele care au suferit răni foarte grave sau au decedat. Acest vagon s-a răsturnat în urma deraierii. Supravieţuitorii au reuşit să spargă o fereastră şi să scape din interiorul plin de fum, unde se aflau mulţi răniţi.

La nivelul oficiului consular nu au fost recepţionate solicitări de asistenţă consulară legate de acest accident, potrivit sursei citate.

Unde pot suna românii

MAE informează că cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numărul de telefon al Consulatului General al României la Sevilla: +34 954 233 243; +34 954 230 947; +34 954 624 053, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de operatorii Call Center în regim de permanenţă.

MAE aminteşte că cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi telefonul de urgenţă al Consulatului General al României la Sevilla: +34 648 212 169.

Accident feroviar grav

Un accident feroviar care a implicat duminică două trenuri de mare viteză a făcut zeci de morți în sudul Spaniei, potrivit Gărzii Civile, după o ciocnire foarte violentă care a aruncat mai multe vagoane de pe şine.

Coliziunea s-a soldat cu 39 de morţi, potrivit unui nou bilanţ, confirmat luni dimineaţa de către Ministerul spaniol de Interne, scrie CNN.

Catastrofa s-a soldat, de asemenea, cu 123 de răniţi - inclusiv cinci în stare foarte gravă şi 24 în stare gravă -, potrivit ministerului.

Tragedie în Spania. Cel puțin 39 de oameni au murit și 123 au fost răniți după ciocnirea a două trenuri de mare viteză

Sursa: Agerpres

Etichete: MAE, romani, accidente feroviare,

Dată publicare: 19-01-2026 16:32

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Au intrat buldozerele în „Ștefan cel Mare”! Imaginile unei zile istorice pentru Dinamo
GALERIE FOTO Au intrat buldozerele în „Ștefan cel Mare”! Imaginile unei zile istorice pentru Dinamo
Citește și...
Pericolul uriaș de pe lacurile înghețate. Cele cinci reguli care trebuie respectate în situația unui accident
Stiri actuale
Pericolul uriaș de pe lacurile înghețate. Cele cinci reguli care trebuie respectate în situația unui accident

Incidentul petrecut zilele trecute, la Craiova, unde o fetiţă a fost salvată în ultimul moment din apele îngheţate ale unui lac, aduce în prim plan unul dintre pericolele majore ale acestei perioade.

Pericolul ignorat de mulți români. La ce trebuie să fim atenți în aceste zile
Stiri actuale
Pericolul ignorat de mulți români. La ce trebuie să fim atenți în aceste zile

Au trecut 10 zile de la primul Cod Galben de ger emis anul acesta, iar următoarele două nopți se anunță la fel de friguroase. 

Cea mai rece săptămână din această iarnă. Unde a fost cel mai frig. Oamenii îngheață de frig în case
Stiri actuale
Cea mai rece săptămână din această iarnă. Unde a fost cel mai frig. Oamenii îngheață de frig în case

A început cea mai rece săptămână din această iarnă. Deja s-au înregistrat -20 de grade în zori, iar acum polul frigului a fost în Maramureş.

Recomandări
Ce s-a decis în prima ședință de Coaliție din 2026. Acord cu condiții pentru reforma administrației
Stiri Politice
Ce s-a decis în prima ședință de Coaliție din 2026. Acord cu condiții pentru reforma administrației

Liderii partidelor de la putere stau luni față-n față pentru prima dată în 2026. Iar tensiunile mocnesc.

De ce nu scăpăm de gerul năprasnic. România va rămâne prinsă într-un „clopot de gheață” cel puțin două săptămâni
Stiri actuale
De ce nu scăpăm de gerul năprasnic. România va rămâne prinsă într-un „clopot de gheață” cel puțin două săptămâni

Toată România este prinsă în aceste zile într-un ”clopot de gheață”. Un bărbat din Iași a murit după ce a fost găsit în hipotermie în casa neîncălzită de mai multe zile. Iar accidentele pe șoselele acoperite de polei au provocat numeroase victime.

ANIMAȚIE cu tragedia feroviară din Spania. Cum s-au ciocnit cele două trenuri de mare viteză, cu sute de pasageri la bord
Stiri externe
ANIMAȚIE cu tragedia feroviară din Spania. Cum s-au ciocnit cele două trenuri de mare viteză, cu sute de pasageri la bord

Spania este îndoliată de cel mai grav accident feroviar din ultimele decenii. Cel puțin 39 de oameni au murit, după ce două trenuri s-au ciocnit, nu departe de Cordoba.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 19 Ianuarie 2026

49:03

Alt Text!
La Măruță
La Maruta - 19 Ianuarie 2026

01:29:30

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Protezarea minim invazivă redă mobilitatea imediat. Ne explică dr. Robert Apostolescu, Chirurg de Excelență în Protezarea Articulară.

16:12

Alt Text!
Vorbește Lumea
19 Ianuarie 2026

01:44:27

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28