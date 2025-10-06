Mihaela Bilic anunță sfârșitul dietelor restrictive: "Obezitatea are în sfârșit tratamentul adecvat”

Într-o postare recentă pe Facebook, specialistul în nutriție anunță că era dietelor restrictive se apropie de sfârșit, în timp ce o nouă paradigmă în tratarea obezității preia controlul.

Declinul dietei keto: Cifre care vorbesc de la sine

Dieta ketogenică, care a dominat piața curelor de slăbire încă de la mijlocul anilor '90 și a ajuns la o valoare de piață globală impresionantă de 12,45 miliarde de dolari, înregistrează acum o scădere semnificativă a popularității.

Conform unui studiu realizat de Tastewise, cifrele sunt clare și îngrijorătoare pentru industria keto:

Mențiunile despre dieta keto pe rețelele sociale au scăzut cu 18,5% la începutul anului 2024

la începutul anului 2024 Ponderea meniurilor restaurantelor care conțin produse keto a scăzut cu 12,3%

Rețetele de gătit acasă etichetate drept keto au înregistrat, de asemenea, o scădere vizibilă în volum

Chiar și vedetele care au promovat-o cu entuziasm - Halle Berry, Kourtney și Kim Kardashian, Gwyneth Paltrow - nu mai reușesc să mențină interesul publicului pentru acest regim alimentar extrem.

Ce este de fapt dieta ketogenică și de ce nu mai funcționează

Dieta keto este un regim sărac în carbohidrați, bogat în grăsimi și moderat în proteine, care schimbă metabolismul de la utilizarea glucozei ca principală sursă de combustibil, la arderea grăsimilor și producerea de cetone pentru energie.

Cetonele sunt produși de metabolism care rezultă din descompunerea grăsimilor în ficat, pe care corpul îi folosește pentru energie în timpul postului sau când nu are acces la carbohidrați.

Însă Mihaela Bilic punctează problema fundamentală: "Degeaba mănânci carne roșie și ciocolată neagră, dacă sunt interzise grupuri întregi de alimente precum carbohidrații din cereale, fructe, leguminoase și legume cu amidon."

De ce consumatorii abandonează dietele restrictive

Medicul nutriționist identifică mai multe motive pentru care oamenii renunță la dietele de tipul keto:

Lipsa echilibrului alimentar - Consumatorii caută acum echilibru și o alimentație diversificată, cu accent asupra microbiomului intestinal, mai degrabă decât simpla eliminare a unor grupe de alimente.

Prioritățile s-au schimbat - Sănătatea funcțională și sănătatea intestinală au devenit mai importante decât pierderea în greutate ca scop în sine.

Dificultăți sociale - Fie că mănâncă la prieteni sau la restaurant, lunga listă de alimente interzise în diete limitează opțiunile și posibilitatea de a avea o viață socială împlinită. Toate aceste limitări dau naștere unor frustrări care duc inevitabil la abandon.

Noua eră: Medicamentele GLP-1 iau locul dietelor

Mihaela Bilic observă o schimbare dramatică: "Declinul dietelor este invers proporțional cu creșterea stratosferică a utilizării de medicamente GLP-1."

Cifrele confirmă această tendință spectaculoasă - trendul pe rețelele sociale în jurul medicamentelor GLP-1 a crescut cu 182% față de anul precedent, depășind majoritatea cuvintelor cheie legate de dietă în conținutul alimentar până la sfârșitul anului 2024.

Mulți consumatori consideră aceste medicamente o cale mai simplă și mai puțin restrictivă pentru pierderea în greutate decât regimurile alimentare drastice.

Cum funcționează medicamentele GLP-1

GLP-1 sau peptida-1 asemănătoare glucagonului este o formă de medicament dezvoltată inițial pentru tratarea diabetului de tip 2, care imită acțiunea hormonului GLP-1 eliberat natural în stomac atunci când consumăm alimente.

Mecanismul lor de acțiune include:

Încetinirea goliri gastrice, ajutând pacientul să se simtă sătul pentru mai mult timp

Inhibarea eliberării de glucagon

Stimularea producției de insulină

Reducerea aportului alimentar și contribuția la pierderea în greutate

Viziunea Mihaelei Bilic: O nouă eră în tratarea obezității

Medicul nutriționist concluzionează: "Pare că am trecut într-o nouă eră în care slăbitul nu mai este o chestiune de calorii, ci de reglare a metabolismului și a apetitului."

Trecerea de la restricții la o sănătate holistică și funcțională remodelează complet narațiunile dietetice. Mihaela Bilic subliniază că "a venit vremea să nu mai acuzăm consumatorii de lipsa de voință, ci să-i ajutăm să mănânce echilibrat, diversificat și moderat - fără frustrări și interdicții."

Mesajul final al specialistului este optimist și revoluționar: "Obezitatea pare că are în sfârșit tratamentul adecvat!"

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













