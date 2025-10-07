Cum putem proteja plămânii de efectele vârstei. Mihaela Bilic explică care sunt factorii și ce soluții avem

07-10-2025 | 09:32
Nu doar pielea îmbătrânește, ci și plămânii. Vinovatul este oxigenul fără de care nu putem trăi, dar care ne ruginește în mod inevitabil. Organele cele mai expuse contactului cu aerul sunt pielea și aparatul respirator.

Mihaela Bilic

Oxigenul este esențial în procesele metabolice, însă în urma reacțiilor oxidative apar radicali liberi cu efect nociv pentru organism, iar dacă la asta adaugăm poluarea atmosferică, infecțiile, bolile cronice sau fumatul, dezechilibrul este și mai grav.

Îmbătrânirea pulmonară începe la vârsta de 30 ani. Țesutul pulmonar devine mai puțin elastic, iar permeabilitatea crește agenții nocivi și toxinele pătrund mai ușor în organism. Volumul expirator maxim pe secundă scade în medie cu 30ml în fiecare an. Cât despre consumul maxim de oxigen trece de la 45 ml/min/kg la vârsta de 20 ani la 18ml/min/kg la vârsta de 80 ani, adică o scădere de 60%.

În realitate plămânii sunt mai îmbătrâniți decât vârsta noastră biologică, poluarea și fumatul fiind principalii vinovați. La fumători concentrația de radicali liberi cu efect oxidativ este de patru ori mai crescută față de persoanele care nu fumează.

Cum să încetinim îmbătrânirea pulmonară?

Primul pas e să renunțăm la fumat. Apoi ne apucăm de mișcare și consumăm antioxidanți care neutralizează radicalii liberi. Activitatea fizică regulată practicată la orice vârstă are un efect miraculos în menținerea și ameliorarea funcțiilor respiratorii.

La capitolul alimentație trebuie să creștem aportul de antioxidanți din fructe și legume. Vitamina A, C și E, alături de pigmenții vegetali se opun îmbătrânirii.

Cele 5 porții de fructe și legume recomandate zilnic chiar funcționează. Există studii care arată că un aport crescut de polifenoli și carotenoide încetinesc îmbătrânirea pulmonară. Găsim betacaroten în toate legumele de culoare verde închis, roșu și portocaliu, de la morcovi și ardei gras până la dovleac și pătrunjel. Cât despre vitamina C, cu cât mai multă cu atât mai bine, este cea mai puternică substanță antioxidantă din natură.

