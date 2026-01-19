Doi influenceri au vrut să plătească cu „postări pe Instagram” consumația de la un restaurant. Reacția patronului | VIDEO

19-01-2026 | 22:44
restaurant paris
Doi influenceri au vrut să profite de celebritatea lor online și să plătească prin postări pe Instagram mâncarea consumată la un restaurant chinezesc din Barcelona.

Lorena Mihăilă

Unul dintre proprietarii localului a povestit pe contul de TikTok al localului toată întâmplarea.

„Au încercat să mănânce în restaurant fără să-mi plătească niciun euro”, rezumă patronul. „A scos telefonul mobil ca să-mi arate contul de Instagram”, scrie HuffPost.

Femeia povestește că cei doi au comandat mai multe lucruri de gustat, spunând: „Asta pentru story, asta pentru Instagram, asta pentru TikTok…”.

„Eu mă gândeam: «Foarte bine, conținut gratuit»”, povestește proprietarul.

Surpriza a venit când cei doi au terminat de mâncat și s-au dus, aparent, la casă ca să plătească: „Am scos nota, care era de 68 de euro. Scot POS-ul și, în loc să scoată cardul, scot telefonul mobil — dar nu ca să plătească, ci ca să-mi arate contul lor. Îmi spun: «Te plătim cu postările mele»”, spune patronul.

El a subliniat că în restaurantul său „le place să colaboreze cu creatori de conținut”, dar precizează clar că „dacă nu există o înțelegere prealabilă, consumația se plătește ca pentru toată lumea”. Asta au și făcut, până la urmă: „Au plătit și au plecat supărați.”

19-01-2026 22:43

Președintele SUA, Donald Trump, a sfătuit Europa să se concentreze mai degrabă pe războiul din Ucraina și nu pe Groenlanda.

