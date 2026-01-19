Doi influenceri au vrut să plătească cu „postări pe Instagram” consumația de la un restaurant. Reacția patronului | VIDEO

Doi influenceri au vrut să profite de celebritatea lor online și să plătească prin postări pe Instagram mâncarea consumată la un restaurant chinezesc din Barcelona.

Unul dintre proprietarii localului a povestit pe contul de TikTok al localului toată întâmplarea.

„Au încercat să mănânce în restaurant fără să-mi plătească niciun euro”, rezumă patronul. „A scos telefonul mobil ca să-mi arate contul de Instagram”, scrie HuffPost.

Femeia povestește că cei doi au comandat mai multe lucruri de gustat, spunând: „Asta pentru story, asta pentru Instagram, asta pentru TikTok…”.

„Eu mă gândeam: «Foarte bine, conținut gratuit»”, povestește proprietarul.

Surpriza a venit când cei doi au terminat de mâncat și s-au dus, aparent, la casă ca să plătească: „Am scos nota, care era de 68 de euro. Scot POS-ul și, în loc să scoată cardul, scot telefonul mobil — dar nu ca să plătească, ci ca să-mi arate contul lor. Îmi spun: «Te plătim cu postările mele»”, spune patronul.

El a subliniat că în restaurantul său „le place să colaboreze cu creatori de conținut”, dar precizează clar că „dacă nu există o înțelegere prealabilă, consumația se plătește ca pentru toată lumea”. Asta au și făcut, până la urmă: „Au plătit și au plecat supărați.”

