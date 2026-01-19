Când va fi gata bugetul de stat pe 2026. Surse: Guvernul va discuta cu primarii după creșterea taxelor și impozitelor

19-01-2026
Ilie Bolojan, sedinta de guvern
În ședința coaliției s-a agreat un calendar clar pentru adoptarea bugetului de stat pe 2026, procedurile urmând să se finalizeze până pe 27 februarie, susțin surse politice pentru Știrile ProTV.

autor
Adrian Popovici ,  Teodora Suciu

Alexandru Nazare, Ministrul Finanțelor, a transmis că partidele din coaliție au ajuns la un consens în ceea ce privește calendarul de lucru și aprobare a bugetului pe 2026. Ar urma, conform acestuia, aproba plafoanele bugetare, consultări cu toate ministerele, urmând ca proiectul să fie făcut public la jumătatea lunii februarie.

În paralel, va fi creat un grup de lucru cu primarii pentru a discuta finanțele locale în contextul creșterilor de taxe și impozite.

„La mijlocul lunii februarie urmează publicarea proiectului de buget și aprobarea în Guvern, iar în a doua parte a lunii februarie bugetul va intra în dezbatere și la vot în Parlament.Acest calendar a fost azi agreat de toate partidele din coaliție - o aliniere importantă, ce asigură înțelegerea comună a ritmului și etapelor de aprobare a bugetului”, a transmis ministrul.

De asemenea, în ședința coaliției s-a stabilit adoptarea formei finale a Pachetului 3, care va include reforma administrației publice și măsuri de relansare economică, urmând să fie aprobat luni, 26 ianuarie, după cum explică sursele politice pentru Știrile ProTV.

Cum va fi construit bugetul pe 2026

Nazare a mai adăugat că România a încheiat anul 2025 cu o execuție în ansamblu, bună - cu peste 90% grad de implementare pentru majoritatea ministerelor. „Un buget credibil pornește de la o analiză riguroasă a execuției anului anterior, pentru a corecta ceea ce nu a funcționat și a consolida ceea ce a dat rezultate”, a adăugat ministrul.

„Pornind de la această analiză dar şi de la experiența anilor anteriori, bugetul pentru 2026 trebuie să fie, înainte de toate, un buget corect: să reflecte nivelul real al cheltuielilor, fără a supraevalua venituri. Doar pe premise de corectitudine şi responsabilitate putem proiecta creştere reală şi rezultate concrete, pentru toți. Iar prioritatea centrală a acestui an rămâne în continuare relansarea economică - prin absorbția cât mai bună a fondurilor europene disponibile, completată de programe finanțate din bugetul de stat şi soluții sustenabile de relansare şi accelerare a investițiilor”, a mai scris Alexandru Nazare.

