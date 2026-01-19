Interdicția rețelelor sociale pentru copiii sub 16 ani s-ar putea extinde. Mai multe țări ar putea urma exemplul Australiei

Interdicția Australiei privind accesul copiilor sub 16 ani la rețelele sociale a declanșat dezbateri globale, Regatul Unit fiind principalul candidat să urmeze exemplul, potrivit CNBC.

Măsura australiană, intrată în vigoare la 10 decembrie prin Online Safety Amendment Act, obligă platforme majore precum Reddit, X, Instagram, YouTube şi TikTok să aplice metode stricte de verificare a vârstei, sub sancţiunea unor amenzi de până la 49,5 milioane de dolari australieni în caz de nerespectare.

Deşi reacţiile adolescenţilor, companiilor de tehnologie şi experţilor au fost împărţite, presiunea asupra guvernelor creşte.

”Aceasta este o problemă globală, iar guvernele de pretutindeni sunt presate să răspundă”, a declarat Daisy Greenwell, cofondatoare a organizaţiei britanice Smartphone Free Childhood, o mişcare civică care încurajează părinţii să amâne accesul copiilor la smartphone-uri şi social media. Potrivit acesteia, ”nimeni nu mai crede că status quo-ul funcţionează pentru copii, părinţi sau societate”.

Ce țări sunt interesante de măsură

Pe lângă Marea Britanie, ţări precum Franţa, Danemarca, Spania, Germania, Italia şi Grecia analizează introducerea unor restricţii similare pentru minorii sub 16 ani.

În Statele Unite, o interdicţie la nivel federal este considerată improbabilă, însă există un interes tot mai mare la nivel statal.

Ravi Iyer, director la Neely Center din cadrul University of Southern California, afirmă că ”politica federală este greu de anticipat”, dar recunoaşte că subiectul beneficiază de un sprijin bipartizan rar. El estimează că mai multe state americane ar putea adopta astfel de măsuri în următorii ani, California şi Texas având deja în vedere iniţiative pentru 2026.

În acelaşi timp, giganţii tehnologici se opun acestor demersuri. Reddit a contestat în instanţă legea australiană, susţinând că limitează excesiv libertatea de exprimare, în timp ce Meta a cerut revizuirea interdicţiei. Reţeaua X a transmis utilizatorilor că aplicarea restricţiilor ”nu este o alegere, ci o obligaţie legală”.

În Regatul Unit, dezbaterea s-a intensificat rapid la începutul acestui an. Camera Lorzilor urmează să voteze un amendament la Children’s Wellbeing and Schools Bill, care ar putea introduce o interdicţie pentru copiii sub 16 ani.

O campanie recentă a Smartphone Free Childhood a generat peste 100.000 de e-mailuri către parlamentari, solicitând stabilirea unor ”limite rezonabile şi adecvate vârstei pentru protejarea bunăstării copiilor”.

Prim-ministrul britanic Keir Starmer s-a declarat favorabil ideii, afirmând că ”trebuie să protejăm mai bine copiii de social media” şi că studiază modelul australian.

”Toate opţiunile sunt pe masă, inclusiv interzicerea accesului sub 16 ani”, a spus acesta, adăugând că este profund îngrijorat şi de timpul petrecut de copiii foarte mici în faţa ecranelor.

Şi Franţa se află într-un stadiu avansat al dezbaterilor, unde sunt analizate două proiecte de lege, unul susţinut de preşedintele Emmanuel Macron, care vizează restricţionarea accesului la reţelele sociale pentru copiii sub 15 ani.

Autorităţile franceze din domeniul sănătăţii publice au subliniat că efectele negative ale social media asupra tinerilor sunt ”numeroase şi bine documentate”.

Potrivit lui Ravi Iyer, dacă o astfel de interdicţie devine o normă globală, presiunea socială asupra adolescenţilor de a fi prezenţi pe reţelele sociale ar scădea semnificativ.

”Scopul principal al legii este schimbarea normelor, astfel încât tinerii să nu mai simtă că trebuie să folosească social media doar pentru că toţi ceilalţi o fac. Dacă majoritatea adolescenţilor vor fi în afara acestor platforme, impactul pozitiv ar putea fi major”, a explicat el.

