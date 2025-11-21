Echilibrul intestinal depinde de trei tipuri de alimente. Ce trebuie să mâncăm ne spune nutriționistul Mihaela Bilic

Stiri actuale
21-11-2025 | 08:55
×
Codul embed a fost copiat

Pro-biotice, pre-biotice și post-biotice, acestea sunt alimentele de care depind bacteriile din intestin. Digestie dificilă, oboseală, infecții repetate, cauza ar putea fi disbioza, un dezechilibru la nivel intestinal.

 

autor
Mihaela Bilic

Microbiota sau flora intestinală reprezintă ansamblul de bacterii, virusuri și alte microorganisme prezente în tubul digestiv. Compusă din 100.000 de miliarde de microorganisme din specii diferite microbiota are o greutate de aproape 2 kg la un adult. Ea participă activ la digestie, are rol esențial în imunitate, influențează echilibrul sistemului nervos și endocrin.

Stresul, alimentația dezechilibrată, tratamentul cu antibiotice, infecțiile virale sau bacteriene pot altera echilibrul intestinal și apare disbioza.

Care sunt simptomele

Tulburări digestive cu balonare diaree sau constipație, infecții recidivante sau cronice, oboseală persistentă, afecțiuni ale pielii, modificări de apetit. Alimentația joacă un rol cheie, prea mult zahăr, grăsimi saturate și alimente ultra procesate afectează microbiota.

Alimentele de care depinde echilibrul și buna funcționare a florei intestinale

Există 3 categorii de nutrienți esențiali pentru microbiotă: probiotice, prebiotice și postbiotice. Probiotice înseamnă alimente fermentate, care conțin bacterii vii. Rolul lor este să completeze și să regenereze coloniile bacteriene din intestin. De la iaurt și lapte bătut, la drojdie, bere, murături și borș, tot ce este obținut prin fermentație conține lactobacili și bifidobacterii, deci are efect probiotic.

Citește și
ceata
Cod galben de ceaţă în Capitală şi 16 judeţe. Vizibilitatea e sub 200 m. Cât timp este valabil

Kefirul este o băutură fermentată pe bază de lapte cu o concentrație de probiotice de 10 ori mai mare decât în iaurt: în iaurt avem 2-4 specii de bacterii și 1-5 miliarde fermenți activi, în timp ce Kefirul conține 20-40 specii de bacterii și 7-50 miliarde de fermenți activi. La capitolul legume lactato-fermentate varza murată este premiantă, alături de kimchi (varianta coreană de legume în saramură), miso (pasta de soia fermentată) și kombucha (ceai negru sau verde fermentat).

Prebiotice înseamnă hrana de care are nevoie flora intestinală. Cele mai cunoscute prebiotice sunt fibrele și amidonul rezistent. Ele nu pot fi digerate, nu au rol nutritiv pentru organism, dar ajung în colon și hrănesc bacteriile benefice. Exemple de alimente cu rol prebiotic: pastele făinoase, cartofii și orezul consumate după ce s-au răcit. Conțin amidon recristalizat care nu mai poate fi absorbit din intestin, dar este fermentat în colon de către microbiotă.

Lintea și fasolea boabe conțin o categorie specială de fibre solubile cu efect prebiotic și impact pozitiv pe nivelul glicemiei și colesterolului din sânge. Pectinele din piersici, mere și caise sunt tot o categorie de fibre solubile care hrănesc microbiota. Astfel de pectine găsim și în căpșuni, morcov, dovlecel și cartof dulce. Fibrele insolubile din sparanghel, anghinare, ceapă, praz și banane verzi se numesc FOS, adică fructo-oligo-saharide și au rolul de a hrăni bacteriile benefice din intestin.

Postbiotice înseamnă compușii activi care iau naștere din fermentarea alimentelor prebiotice. Este vorba de acizi grași cu lanț scurt care acționează la nivelul intestinului, cel mai cunoscut fiind acidul butiric. Acesta reglează permeabilitatea intestinului și reduce trecerea de toxine, poluanți și bacterii nocive în circulația sangvină. Unde găsim postbiotice: în unt și grăsimea din produsele lactate. Pe lângă vitaminele A și D, calciu, acid linoleic și acizi grași antiinflamatori, laptele este unul din puținele alimente care conține butirat în mod natural.

Șase congresmeni democrați, acuzați de răsvrătire. Donald Trump a răbufnit: „Trădători! Închideți-i!”

Sursa: Pro TV

Etichete: alimente, digestie, probiotice,

Dată publicare: 21-11-2025 08:55

Articol recomandat de sport.ro
Aici se joacă barajul Turcia – România! Anunțul venit din Țara Semilunii | GALERIE FOTO
Aici se joacă barajul Turcia – România! Anunțul venit din Țara Semilunii | GALERIE FOTO
Citește și...
Cod galben de ceaţă în Capitală şi 16 judeţe. Vizibilitatea e sub 200 m. Cât timp este valabil
Stiri actuale
Cod galben de ceaţă în Capitală şi 16 judeţe. Vizibilitatea e sub 200 m. Cât timp este valabil

Un cod galben de ceață este valabil, vineri dimineață, în București și alte 16 județe, potrivit ANM.

Accident grav în Mehedinți. O șoferiță și fiicele sale au ajuns în stare critică la spital. Femeia s-a izbit de un camion
Stiri actuale
Accident grav în Mehedinți. O șoferiță și fiicele sale au ajuns în stare critică la spital. Femeia s-a izbit de un camion

O șoferiță de 41 de ani și cele două fiice ale sale, pasagere în mașină, au ajuns la spital în urma unui grav accident. Femeia a intrat într-o depășire periculoasă pe un drum din județul Mehedinți și s-a izbit de un camion care circula regulamentar.  

Tatăl Sarei, fetița moartă la clinica dentară, spune că medicii „nu au vrut să țină cont de analize”. Doctorii vor fi audiați
Stiri actuale
Tatăl Sarei, fetița moartă la clinica dentară, spune că medicii „nu au vrut să țină cont de analize”. Doctorii vor fi audiați

Anchetatorii au făcut primele audieri în dosarul Sarei, copila de 2 ani care a murit săptămâna trecută în timpul unei intervenții stomatologice la o clinică privată din Capitală.

Recomandări
Rușii au recunoscut că au încercat să îl salveze pe Horațiu Potra, înainte de a fi extrădat. Pe cine a trimis Moscova
Stiri Justitie
Rușii au recunoscut că au încercat să îl salveze pe Horațiu Potra, înainte de a fi extrădat. Pe cine a trimis Moscova

Horațiu Potra a fost adus, joi, în țară, sub escortă împreună cu fiul și nepotul său. În septembrie, cei trei au fost trimiși în judecată alături de Călin Georgescu și alți 18 inculpați, pentru tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Zelenski, despre planul de pace: „Statele Unite au puterea de a face Rusia să trateze serios încheierea războiului”
Stiri externe
Zelenski, despre planul de pace: „Statele Unite au puterea de a face Rusia să trateze serios încheierea războiului”

Zelenski a anunţat că a avut o discuţie serioasă cu înalţi oficiali americani, care i-au prezentat punctele planului lor de a pune capăt războiului, subliniind că Ucraina doreşte o pace demnă, cu termeni ce îi respectă independenţa şi suveranitatea.

Ceaţă densă în 19 judeţe şi în Bucureşti. Vizibilitatea este și sub 50 de metri. Care zunt zonele afectate
Stiri actuale
Ceaţă densă în 19 judeţe şi în Bucureşti. Vizibilitatea este și sub 50 de metri. Care zunt zonele afectate

Traficul rutier este afectat de ceaţă în 19 judeţe şi în Capitală, vineri dimineaţă, inclusiv pe autostrăzile A0, A1 Bucureşti – Piteşti, A2 Bucureşti – Constanţa, A3 Bucureşti - Ploieşti şi A7 Buzău – Focşani.

 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 20 Noiembrie 2025

47:12

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 20 Noiembrie 2025

01:30:19

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
20 Noiembrie 2025

01:45:53

Alt Text!
ePlan
Ediția 5

22:33

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28