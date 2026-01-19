Tragedie în Spania. Cel puțin 21 de oameni au murit și peste 30 răniți grav după ciocnirea a două trenuri de mare viteză

Un accident feroviar care a implicat duminică două trenuri de mare viteză a făcut cel puţin 21 de morţi şi peste 30 de răniţi grav în sudul Spaniei, potrivit Gărzii Civile, după o ciocnire foarte violentă care a aruncat mai multe vagoane de pe şine,

Ministrul spaniol al transporturilor, Oscar Puente, a subliniat pe platforma X că "impactul a fost teribil".

"Toate persoanele rănite care au necesitat îngrijire la spital au fost evacuate", a declarat el ulterior, într-un briefing de presă luni dimineaţă. "Vorbim despre 30 de persoane grav rănite care au fost transferate la spital", a adăugat ministrul.

Imaginile difuzate la televiziunea publică au arătat cele două trenuri înconjurate de mulţimi de oameni şi ambulanţe, în timp ce serviciile de urgenţă lucrau pentru a-i ajuta pe numeroşii răniţi.

Los pasajeros del tren descarrilado en Adamuz (Córdoba) saliendo por la ventana tras el grave accidente. pic.twitter.com/SLlu503dmr — Vito Quiles (@vitoquiles) January 18, 2026

Potrivit ministrului, "ultimele vagoane ale unui tren" al companiei Iryo, plecat din Malaga, în Andaluzia (sud), cu destinaţia Madrid, "au deraiat" în apropiere de Adamuz, la aproximativ 200 km nord de Malaga, ciocnindu-se cu un tren al companiei naţionale Renfe care circula în direcţia opusă pe o linie alăturată spre Huelva.

Forţa impactului dintre trenuri, cu sute de pasageri la bord, a fost de aşa natură încât a "aruncat de pe şine primele două vagoane ale trenului Renfe", a continuat el, explicând că "prioritatea" în acest moment este "acordarea de asistenţă victimelor".

Garda Civilă a declarat pentru AFP, în ultimul său bilanţ, că sunt cel puţin 21 de morţi, în timp ce autorităţile regionale andaluze au raportat cel puţin 73 de răniţi, inclusiv şase în stare gravă, şi "o noapte (care se anunţă) foarte dificilă'.

Última hora Descarrila un tren en el trayecto Málaga-Madrid en los desvíos de entrada de Adamuz. También ha descarrilado el tren Madrid- Huelva que circulaba justo al lado. pic.twitter.com/AguNH0gwxZ — ???????? ☆ ????????????????????????????????????????(A) ☆ ???????? (@progrestonnn) January 18, 2026

Prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez a vorbit despre "o noapte de profundă durere" după "tragicul accident feroviar". El a precizat că urmăreşte îndeaproape operaţiunile, guvernul central de la Madrid "colaborând cu celelalte autorităţi competente" mobilizate la faţa locului.

”A fost de parcă eram într-un film de groază”

La rândul său, familia regală spaniolă şi-a exprimat "profunda îngrijorare" într-un comunicat în urma acestui "grav accident".

"Totul este complet distrus", a declarat Francisco Carmona, şeful pompierilor din Cordoba, pentru postul public de televiziune TVE.

"A trebuit chiar să mutăm corpuri pentru a putea ajunge la persoanele în viaţă", a adăugat el.

"A fost de parcă eram într-un film de groază", a povestit un pasager, Lucas Meriako, care se afla în trenul Iryo, pentru postul de televiziune La Sexta.

"A fost o şoc foarte violent în partea din spate şi am avut impresia că tot trenul se va prăbuşi (...) Mulţi oameni au fost răniţi de cioburi de sticlă", a spus el.

Era ca şi cum "un cutremur" a zguduit vagonul, a afirmat la postul de televiziune public TVE un jurnalist care călătorea într-unul dintre cele două trenuri.

Ocupanţii vagonului au folosit ciocane de urgenţă pentru a sparge geamurile şi a putea să coboare din tren, a povestit el.

Potrivit presei spaniole, peste 300 de persoane se aflau în trenul Iryo şi peste 100 în celălalt tren, Renfe.

La principala gară din Madrid, Atocha, "vor fi desfăşurate echipe de sprijin pentru a ajuta familiile" persoanelor afectate, a anunţat preşedinta regiunii Madrid, Isabel Diaz Ayuso.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a transmis condoleanţe victimelor accidentului, vorbind despre o "tragedie". El a promis sprijinul Franţei pentru Spania.

În faţa situaţiei, "traficul trenurilor de mare viteză între Madrid şi Cordoba, Sevilla, Malaga şi Huelva (oraşe din sudul Spaniei) va fi întrerupt cel puţin toată ziua de luni, 19 ianuarie", a indicat pe X administratorul reţelei feroviare spaniole (Adif).

