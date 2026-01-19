Tragedie în Spania. Cel puțin 21 de oameni au murit și peste 30 răniți grav după ciocnirea a două trenuri de mare viteză

Stiri externe
19-01-2026 | 07:35
×
Codul embed a fost copiat

Un accident feroviar care a implicat duminică două trenuri de mare viteză a făcut cel puţin 21 de morţi şi peste 30 de răniţi grav în sudul Spaniei, potrivit Gărzii Civile, după o ciocnire foarte violentă care a aruncat mai multe vagoane de pe şine,  

autor
Cristian Anton

Ministrul spaniol al transporturilor, Oscar Puente, a subliniat pe platforma X că "impactul a fost teribil".

"Toate persoanele rănite care au necesitat îngrijire la spital au fost evacuate", a declarat el ulterior, într-un briefing de presă luni dimineaţă. "Vorbim despre 30 de persoane grav rănite care au fost transferate la spital", a adăugat ministrul.

Imaginile difuzate la televiziunea publică au arătat cele două trenuri înconjurate de mulţimi de oameni şi ambulanţe, în timp ce serviciile de urgenţă lucrau pentru a-i ajuta pe numeroşii răniţi.

Citește și
accident trenuri slovacia
Accident feroviar grav, în Slovacia. Mai mulți pasageri răniți, după ce două trenuri s-au ciocnit

Potrivit ministrului, "ultimele vagoane ale unui tren" al companiei Iryo, plecat din Malaga, în Andaluzia (sud), cu destinaţia Madrid, "au deraiat" în apropiere de Adamuz, la aproximativ 200 km nord de Malaga, ciocnindu-se cu un tren al companiei naţionale Renfe care circula în direcţia opusă pe o linie alăturată spre Huelva.

Forţa impactului dintre trenuri, cu sute de pasageri la bord, a fost de aşa natură încât a "aruncat de pe şine primele două vagoane ale trenului Renfe", a continuat el, explicând că "prioritatea" în acest moment este "acordarea de asistenţă victimelor".

Garda Civilă a declarat pentru AFP, în ultimul său bilanţ, că sunt cel puţin 21 de morţi, în timp ce autorităţile regionale andaluze au raportat cel puţin 73 de răniţi, inclusiv şase în stare gravă, şi "o noapte (care se anunţă) foarte dificilă'.

Prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez a vorbit despre "o noapte de profundă durere" după "tragicul accident feroviar". El a precizat că urmăreşte îndeaproape operaţiunile, guvernul central de la Madrid "colaborând cu celelalte autorităţi competente" mobilizate la faţa locului.

”A fost de parcă eram într-un film de groază”

La rândul său, familia regală spaniolă şi-a exprimat "profunda îngrijorare" într-un comunicat în urma acestui "grav accident".

"Totul este complet distrus", a declarat Francisco Carmona, şeful pompierilor din Cordoba, pentru postul public de televiziune TVE.

"A trebuit chiar să mutăm corpuri pentru a putea ajunge la persoanele în viaţă", a adăugat el.

"A fost de parcă eram într-un film de groază", a povestit un pasager, Lucas Meriako, care se afla în trenul Iryo, pentru postul de televiziune La Sexta.

"A fost o şoc foarte violent în partea din spate şi am avut impresia că tot trenul se va prăbuşi (...) Mulţi oameni au fost răniţi de cioburi de sticlă", a spus el.

Era ca şi cum "un cutremur" a zguduit vagonul, a afirmat la postul de televiziune public TVE un jurnalist care călătorea într-unul dintre cele două trenuri.

Ocupanţii vagonului au folosit ciocane de urgenţă pentru a sparge geamurile şi a putea să coboare din tren, a povestit el.

Potrivit presei spaniole, peste 300 de persoane se aflau în trenul Iryo şi peste 100 în celălalt tren, Renfe.

La principala gară din Madrid, Atocha, "vor fi desfăşurate echipe de sprijin pentru a ajuta familiile" persoanelor afectate, a anunţat preşedinta regiunii Madrid, Isabel Diaz Ayuso.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a transmis condoleanţe victimelor accidentului, vorbind despre o "tragedie". El a promis sprijinul Franţei pentru Spania.

În faţa situaţiei, "traficul trenurilor de mare viteză între Madrid şi Cordoba, Sevilla, Malaga şi Huelva (oraşe din sudul Spaniei) va fi întrerupt cel puţin toată ziua de luni, 19 ianuarie", a indicat pe X administratorul reţelei feroviare spaniole (Adif).

Șoferul unei camionete a murit la spital după ce l-a lovit trenul Iași-Hârlău. Nu ar fi auzit sirena locomotivei

Sursa: Agerpres, News.ro

Etichete: Spania, morti, accident feroviar,

Dată publicare: 19-01-2026 07:06

Articol recomandat de sport.ro
Jackpot pentru Cristi Chivu! Inter pregătește noul contract pentru antrenor
Jackpot pentru Cristi Chivu! Inter pregătește noul contract pentru antrenor
Citește și...
Accident feroviar în Cehia. Două trenuri s-au izbit frontal. Zeci de persoane sunt rănite | FOTO
Stiri externe
Accident feroviar în Cehia. Două trenuri s-au izbit frontal. Zeci de persoane sunt rănite | FOTO

Două trenuri s-au ciocnit în Boemia de Sud, Cehia, joi dimineață. Zeci de pasageri au fost răniți și au fost transportați la spital.

Accident feroviar grav, în Slovacia. Mai mulți pasageri răniți, după ce două trenuri s-au ciocnit
Stiri externe
Accident feroviar grav, în Slovacia. Mai mulți pasageri răniți, după ce două trenuri s-au ciocnit

Două trenuri s-au ciocnit duminică seara în Slovacia, iar presa locală a relatat că în urma accidentului au fost rănite mai multe persoane.

Accident feroviar în Texas. Un tren de marfă a lovit din plin o platformă cu autoturisme
Stiri externe
Accident feroviar în Texas. Un tren de marfă a lovit din plin o platformă cu autoturisme

Accident cu pagube semnificative pe o cale ferată din statul american Texas.

Accident feroviar mortal, în Harghita. Un băiat de 15 ani a murit după ce mașina în care se afla a fost lovită de tren
Stiri actuale
Accident feroviar mortal, în Harghita. Un băiat de 15 ani a murit după ce mașina în care se afla a fost lovită de tren

O maşină a fost lovită de tren, miercuri, în judeţul Harghita. Un adolescent de 15 ani a murit, iar un bărbat de 43 şi un tânăr de 19 ani au fost transportaţi la spital.

Accident grav în Dâmbovița între o autoutilitară și un tren . O persoană a murit, iar alte două sunt grav rănite
Stiri actuale
Accident grav în Dâmbovița între o autoutilitară și un tren . O persoană a murit, iar alte două sunt grav rănite

Un accident feroviar grav s-a produs în această dimineață pe raza comunei Mogoșani, după ce o autoutilitară a fost lovită de un tren.

Recomandări
De ce nu e Nicușor Dan la Davos. Consilier: ”Mesajul este «nu umblu teleleu prin lume» când sunt lucruri importante în țară”
Stiri Politice
De ce nu e Nicușor Dan la Davos. Consilier: ”Mesajul este «nu umblu teleleu prin lume» când sunt lucruri importante în țară”

Nicușor Dan nu a mers la Forumul Economic de la Davos pentru că în România se derulează acum mai multe crize, care impun prezența sa în țară, a declarat consilierul prezidențial Marius Lazurca. Mesajul este ”nu umblu teleleu prin lume”, spune Lazurca.

O masă de aer arctic a ajuns în România și aduce temperaturi de -20 de grade Celsius. Meteorolog: „Nu va dispărea curând”
Stiri actuale
O masă de aer arctic a ajuns în România și aduce temperaturi de -20 de grade Celsius. Meteorolog: „Nu va dispărea curând”

Anul acesta, luna ianuarie își confirmă numele de gerar. Este iarnă ca la carte în România. După zile și nopți foarte reci, de luni, 19 ianuarie, toată țara intră sub un cod galben.

Industria din UE care și-ar putea tripla exporturile după semnarea acordului Mercosur. Care sunt beneficiile pentru România
Stiri Economice
Industria din UE care și-ar putea tripla exporturile după semnarea acordului Mercosur. Care sunt beneficiile pentru România

Documentul istoric, semnat în Paraguay între Uniunea Europeană și Mercosur, creează una dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, care reunește peste 700 de milioane de consumatori și aproape 30% din PIB-ul global.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 18 Ianuarie 2026

29:00

Alt Text!
La Măruță
16 Ianuarie 2026

01:30:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Ianuarie 2026

01:44:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59